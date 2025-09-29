運動雲

中信兄弟拚最速周三封王　新莊城堡拋下黃彩帶？

▲中信兄弟岳政華、王威晨、羅戈、許基宏。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟球迷擠滿客場。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟在天王山系列賽連勝樂天桃猿後，下半季與全年戰績的魔術數字雙雙亮起M3。接下來若兄弟在29日洲際球場與10月1日新莊球場的兩戰都能取勝，而桃猿在近兩戰至少吞下一敗，兄弟就有機會最快於10月1日封王。

兄弟29日帶著連勝氣勢回到洲際主場，由本土左投魏碩成對決統一獅洋投蒙德茲。魏碩成本季對獅隊出賽兩場拿下一勝，對戰防禦率4.91；5月在台南曾被林岱安轟出全壘打，而林安可與陳傑憲對戰打擊率均超過3成5，都是必須小心應對的打者。

隨著9月各隊激戰，下半季例行賽進入白熱化。上周末關鍵兩戰，兄弟連勝取得封王優勢，若29日再度贏球，全年度第1的魔術數字將減至M1；一旦樂天今晚在桃園主場落敗，兄弟下半季封王的魔術數字也將降至M1，最快在10月1日於新莊球場拋下黃色彩帶。上次在新莊拋下彩帶的是統一獅，於2023年上半季在新莊球場拋下橘色彩帶。

兄弟本季有望同時拿下全年度第一與下半季冠軍。依照規則，全年度勝率前3名球隊保底晉級季後賽，目前中信兄弟暫居第一，統一獅第二，樂天桃猿第三，台鋼雄鷹則排名第四。全年度第一可直接晉級總冠軍賽，首輪季後賽則由上、下半季冠軍中全年勝率較佳者對決。

