世紀大逆轉！守護者克服15場落後　奪下美聯中區冠軍

▲世紀大逆轉！守護者克服15場落後　奪下美聯中區冠軍。（圖／路透）

▲世紀大逆轉！守護者克服15場落後　奪下美聯中區冠軍。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

克里夫蘭守護者今年在球季一度落後達15.5場的絕境下，最終奇蹟封王，連續兩年拿下美聯中區冠軍，締造隊史第13次分區榮耀，這場「世紀大逆轉」同時改寫大聯盟歷史紀錄。

低潮起點：7月的8連敗

7月4日，守護者在10場比賽中吞下第8場敗仗，士氣跌到谷底，當時在漸進球場（Progressive Field）的休息區內，球員們只能無奈看著底特律老虎進行勝利的握手列隊。

然而，年輕投手塞科尼（Slade Cecconi）在那個低潮夜晚，卻展現了不同的態度，他對隊友們喊話：「我非常期待球季結束時，我們回頭看看這段8連敗，會說：『天啊，還記得那有多艱難嗎？』還記得我們是怎麼撐過去的嗎？還記得我們彼此的信任嗎？還記得我們每天都堅持出賽、努力不懈嗎？這一切都會有回報，我完全相信，最後我們會處在一個很棒的位置。」

劇本逆轉：從谷底到巔峰

塞科尼的話語最終成真，隨著老虎29日3比4不敵紅襪，守護者確定封王，隨後在對遊騎兵一役，羅奇奧（Brayan Rocchio）於延長第10局轟出再見3分炮，帶領球隊以9比8獲勝，正式開啟慶祝派對。

接下來，守護者將在週三於主場迎戰老虎，展開3戰2勝制的外卡系列賽。

歷史意義：破百年紀錄

根據Elias體育局統計，守護者在7月9日仍落後老虎達15.5場，這是自1969年MLB啟用分區制以來，球隊所克服的最大落後差距；若包含1969年前的聯盟紀錄，這也是史上最大逆轉；過去紀錄由1914年勇士隊（落後15場）保持。

而在今年9月5日，克里夫蘭仍落後11場，最終卻在9月5日到24日的19場比賽中豪取17勝，改寫MLB史上9月最大逆轉紀錄，超越1964年紅雀的8.5場差距。

前所未有的韌性

守護者同時也成為史上僅第4支在同一賽季經歷10連敗，仍能打進季後賽的球隊，對於外界而言，這次分區封王或許「難以想像」，但在休息室內，球員們始終堅信能夠完成看似不可能的任務。

塞科尼再次強調：「我認為沒有人曾失去對我們今年目標的願景，即使在賽季最黑暗的時刻也是如此，這就是為什麼我當時會說那些話，現在能看到這一切成真，真的非常酷。」

【真情流露】花蓮受災戶和志工都哭了：都不認識卻千里迢迢

