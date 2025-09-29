運動雲

再見了！大都會季末史詩級崩盤　無緣季後賽球隊未來仍待解

記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會本季的季後賽夢想，隨著第162場比賽的落幕徹底破滅；在loanDepot球場，阿隆索（Pete Alonso）5局上半球隊落後4分且2出局攻佔滿壘時，擊出一記時速高達115.9英里的強勁平飛球，全場響亮的擊球聲響徹球場，這是大都會本季擊出最強球速的一擊，但馬林魚左外野手薩諾哈（Javier Sanoja）全力奔跑後，飛身將這顆希望之球攔截入手套，阿隆索當場愣住，滿臉不敢置信，這一擊，在另一個賽季或許能扭轉乾坤，但在現實裡，卻無濟於事。

這一幕，正是大都會本季的寫照。6月12日，他們還以比賽最佳戰績領跑全大聯盟，勝率高出5成整整21場，國聯東區更以5場半的差距穩居龍頭，季後賽形勢一片大好。

然而，3個半月後一切卻急轉直下，大都會最終以0比4不敵宿敵邁阿密馬林魚，無緣季後賽；最後93場比賽，他們僅拿下38勝55敗，戰績全大聯盟倒數第5，只略勝白襪、國民、雙城與落磯。

根據Elias運動局統計，歷史上僅有1905年印地安人與1977年小熊曾在戰績領先5成21場以上後，仍以更慘戰績收場。

投手群崩盤成致命傷

事實上，大都會的投手問題自夏天初期便隱憂叢生，最終成為致命傷。在這場非贏不可的比賽中，總教練門多薩（Carlos Mendoza）祭出強勢調度，手中共有11名投手可供使用，但第4局風雲突變，雷利（Brooks Raley）先被擊出一支一出局安打，門多薩火速換上防禦率5.01的史坦內克（Ryne Stanek）；史坦內克卻接連被擊出兩支帶有打點的二壘安打，隨後羅傑斯（Tyler Rogers）上場，又讓馬林魚再添2分，單局4分的重擊，幾乎宣判了大都會球季的終結。

幾乎同一時間，在密爾瓦基，紅人遭釀酒人逆轉吞敗，對大都會而言，晉級唯一條件是「自己取勝 + 紅人輸球」，但因為自身敗北，一切努力成空。

未來充滿不確定

隨著賽季結束，大都會的未來方向成為焦點。明星球員阿隆索與終結者迪亞茲（Edwin Díaz）都擁有合約跳脫權，世界大賽後可能成為自由球員，而進攻核心索托（Juan Soto）、林多（Francisco Lindor）與尼莫（Brandon Nimmo），至少在未來5年內仍會留隊，確保打線火力穩定。

相較之下，投手陣容的不確定性更高。雖然新秀麥克林（Nolan McLean）、斯普羅特（Brandon Sproat）與Jonah Tong有望在未來幾年提供穩定戰力，但球團仍需在自由市場與養成計畫中，找到解決長期困境的方法。

