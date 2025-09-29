▲傳奇落幕！克蕭例行賽最後登板 弗里曼換投全場致敬。（圖／路透，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw），於台灣時間29日凌晨，在西雅圖T-Mobile球場完成他生涯最後一場例行賽先發；這場比賽，道奇6比1擊敗水手，克蕭主投5.1局無失分，拿下生涯第223勝，當弗里曼（Freddie Freeman）親自走上投手丘將他換下時，全場球迷起立鼓掌，克蕭也脫帽致意，場面相當動人。

The back of Clayton Kershaw's baseball card is now complete. The numbers are remarkable: https://t.co/9MtPkLv4Wo September 28, 2025

羅伯斯：沒有克蕭就沒有今天的道奇

比賽開始前，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）被問到：「如果沒有柯蕭，這支道奇會在哪裡？」；羅伯茲回答，「這個球季，如果沒有這位長年王牌的貢獻，我們很可能無法贏下國聯西區，不只如此，回顧這些年，克蕭是球隊連續13年打進季後賽的唯一共同點，這其中包括12次分區冠軍和2座世界大賽冠軍。」

羅伯斯強調，克蕭的身影已成為道奇一代的象徵，「關於一段偉大生涯的結束、反思、感恩、談論隊友，我認為這很能激勵大家，我覺得這個訊息傳達到隊友心中：機會有限，要好好把握，我認為當克雷頓談到這支球隊有多特別時，大家真的更加團結了。」

Reunited with 22. pic.twitter.com/vENZzwqhFp — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 28, 2025

弗里曼：生涯最愛的棒球時刻之一

克蕭本場比賽送出7次三振，最後一個出局數是三振蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），他僅被擊出4安打，另有1次保送，當弗里曼走上投手丘親自換下他時，兩人擁抱，隨後克蕭在滿場掌聲中退場。

「羅伯斯讓我參與那個時刻，這就是會讓你哽咽的片段，當你回想自己棒球生涯能做到的事情時，」弗里曼說，「能親手將我認為這一代最偉大的投手換下他最後一次例行賽先發，這大概會是我最喜歡的棒球回憶之一。」

Take a bow, Clayton. pic.twitter.com/ha33b8N8Hr — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 28, 2025

克蕭：和隊友一起打球才特別

現場還有他的妻子艾倫（Ellen）與兩名孩子，昔日捕手搭檔艾利斯（A.J. Ellis），以及第一位大聯盟投球教練哈尼卡特（Rick Honeycutt）也特地到場見證。

「看到他們其實很難受，不過是好意義上的難受，就是很感性，」克蕭表示，「但在那之後，你不想讓自己難堪，你還是得想辦法解決打者，所以就盡全力去競爭，」他強調：「和隊友一起打球，那才是讓一切變得特別的原因。」

After his final career regular-season start, Clayton Kershaw (W (11-2), 5.1 IP, 4 H, 0 ER, 7 K, BB, 94 P) talks with the media after the #Dodgers sweep the Mariners, winning 6-1 in the final game of the 2025 regular season. #LetsGoDodgers pic.twitter.com/vqWADOA2mf — SportsNet LA (@SportsNetLA) September 28, 2025

不參加外卡系列賽 隊友要送他完美結局

由於克蕭在例行賽最後一戰投滿先發，他將不會出現在對紅人的外卡系列賽名單上，道奇必須先過首輪，才能在接下來的季後賽再次看到克蕭登板。

自從他宣布本季將是最後一季後，道奇在10場比賽中贏下8場，羅伯斯坦言，隊友們有意識地想幫克蕭留下高光結尾，而這股力量已經反映在戰績上。

生涯數據與紀錄

克蕭例行賽生涯自2008年5月25日對紅雀初登板至今，最後一場對手為水手；他的「首次與最後」紀錄包括：

三振：首次三振對象舒馬克（Skip Schumaker），最後一次是蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）。

保送：首次是巴頓（Brian Barton），最後一次是羅利（Cal Raleigh）。

被安打：首次是普荷斯（Albert Pujols），最後一次是楊恩（Cole Young）。

克蕭最終累積3052次三振，史上排名第20；2.53生涯防禦率，史上排名第25。

雖然休賽季動過膝蓋與腳趾手術延後開季，但克蕭仍未缺席任何先發，今年出賽22場、投112.2局，僅次於山本由伸。

克蕭：不會懷念「每五天把這具老骨頭推出去」

即便強勢收尾，克蕭也不打算改變退休決定，他說：「有很多事情我會懷念，但每5天把這具老骨頭推出去，我可一點也不會想念。」

他表示，退休並不是關於自己，而是感謝一路支持他的人，妻子艾倫與家庭、現任與前任隊友與教練，以及球迷，「我再也不能要求更多了，過去這十天、兩週，真的太美妙了，」克蕭最後說，「現在我們能把所有注意力轉向擊敗紅人。」