羅伯斯盛讚大谷翔平已進入季後賽模式　單月10轟締造OPS國聯第一

▲羅伯斯盛讚大谷翔平已進入季後賽模式　單月10轟締造OPS國聯第一。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇29日以6比1擊敗水手，豪取5連勝結束例行賽，確定將在外卡系列賽迎戰紅人；此役大谷翔平單場3安打，包含刷新個人單季紀錄的第55發全壘打，氣勢如虹，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後盛讚大谷已進入「季後賽模式」，並強調他9月份的表現無懈可擊。

賽後記者詢問羅伯斯，是否認為大谷處於近來最佳狀態？他直言：「我這麼認為，他已經進入了季後賽模式，9月在打席上的內容非常精彩，從投球也能清楚看出來；現在的他，有一種不同的氛圍，所以他刷新了自己的紀錄，我並不感到驚訝，今年他真的度過了一個非常出色的賽季，真正的比賽才剛開始。」

羅伯斯進一步指出，大谷能突破過去紀錄並非偶然：「他透過適度休養保持新鮮感，這對打擊表現帶來良好效果，今年他能超越自己的紀錄完全合理。」

大谷在9月交出打擊率3成12、10轟、17打點、22得分，OPS高達1.165的成績；單月10轟與洋基強打賈吉（Aaron Judge）、水手捕手羅利（Cal Raleigh）並列全大聯盟第一，OPS更是國聯最高，此外，他在投手丘上同樣狀態極佳，繳出3場先發連續無失分的成績單，攻守兩端全面進入巔峰。

對水手一戰，大谷繳出3安打的猛打賞，只差一支三壘打就能完成完全打擊；他在電視訪問中表示：「今天希望能帶著迎接季後賽的良好感覺來結束，就這層意義而言，能敲出3支安打，讓我能以很好的感覺進入季後賽。」

