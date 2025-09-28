運動雲

亞錦賽中華隊0比11不敵日本屈居亞軍　日本完成二連霸

▲▼亞錦賽中華隊。（圖／中華棒協提供）

▲亞錦賽中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

亞錦賽冠軍戰28日台日大戰登場，中華隊連兩屆在冠軍戰不敵日本，旅外投手林盛恩、陳睦衡先後登板卻未能壓制日本打線，開局就陷入苦戰，最終以0比11落敗，屈居亞軍，日本則收下隊史第21座冠軍。

中華隊先發投手林盛恩首局就陷入亂流，先投出保送後連挨安打失2分，隨後又被中心棒次逢澤崚介、矢野幸耶敲安打再失1分。中華隊緊急換投，由陳睦衡接手，雖然先飆出1次三振，但隨後連投2次保送，再送對手1分，中華隊陷入0比4落後。

2局上陳睦衡仍難以穩住，先被添田真海、網谷圭將連續安打，逢澤崚介再補上高飛犧牲打掉1分。接著又投出保送，矢野幸耶再敲安打攻佔滿壘，高偉強接替登板，卻被水谷祥平敲安打、古川智也高飛犧牲打，再失2分，比分擴大至0比7。

4局上高偉強先送出保送，兩出局二壘有人時又遭安打失分，比數來到0比8。6局上李致霖在三壘有人時因暴投再掉1分，王宇傑接替後仍被敲安打追加2分。

中華隊前4局都有上壘機會卻留下殘壘，5局下陳孝允靠失誤上壘，潘俊宇則敲出單場第2支安打，但仍未能突破得分。打線中，以潘俊宇單場3安打表現最佳。

林盛恩僅投0.1局失4分，陳睦衡中繼1局失3分，高偉強投2.2局稍稍止血但仍失1分，李致霖在5局上投出3上3下，續投6局上因暴投失分。之後王宇傑、陽杰恩、王政浩相繼登板完成比賽。

2005年亞錦賽中華隊曾以2比11不敵日本，本屆再以0比11落敗，寫下隊史對日本在亞錦賽最大分差紀錄。

閉幕典禮時，大會公布個人獎名單，高育瑋獲選明星三壘手，林雨力獲選最佳防守球員。

關鍵字： 棒球亞錦賽中華隊日本敗戰

