▲初嚐天王山高張力 許賀捷自責牽制出局：真的學到一課。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿27日天王山之戰首役以2分之差惜敗中信兄弟，比賽過程中小將許賀捷因遭中信投手蔡齊哲精準牽制出局，成為場上討論焦點；許賀捷坦言這次經驗「真的學到一課」，也在今日賽前特訓中針對細節積極修正。

回顧昨役在壘包遭牽制出局，許賀捷直言：「第一次看過這麼快的牽制，就知道職業沒有這麼簡單，還有很多地方要學習，在那麼重要的場面被抓到，真的很傷球隊士氣。」

他也指出，在業餘時期幾乎沒接受過類似專項訓練，這幾天也成為寶貴經驗，「昨天才知道蔡齊哲牽制這麼厲害，真的學到一課。」

為了避免重蹈覆轍，許賀捷今日針對離壘技巧進行特訓，至少進行了十多次回壘練習，「昨天教練和學長有發現我離壘跟壘包比較平行，回壘容易被觸殺，他們教我可以稍微往後一點，用手去摸，讓一壘手觸殺的距離變長。」

他強調，自己正在調整離壘前後距離與角度，「今天就是一直在修正，盡量不要再出現昨天的狀況。」

雖然是首次在「天王山」滿場氛圍登場，許賀捷表示心態並未受太大影響：「就是一樣比賽，不要去理會觀眾，就把自己該做的做好就好。」

總教練古久保見二今日也親自觀察許賀捷練習，提醒他離壘幅度過大需要修正；此外，隊友林立則給予更多實戰技巧指導，「他就教我一些回壘的技巧，也跟我說昨天真的離太大。」