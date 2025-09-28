運動雲

>

兄弟雙投奪救援王、中繼王　二軍個人獎名單出爐

▲二軍個人獎名單。（圖／中職提供）

▲二軍個人獎名單。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／台北報導

2025年中華職棒二軍例行賽正式落幕，六隊球員整季拚戰，為球季劃下句點。隨著賽季結束，年度個人獎項同步揭曉，共有10位選手脫穎而出。聯盟將於9月30日二軍總冠軍賽首戰前舉行頒獎典禮，表彰球員們的拚戰精神與職業態度。

台鋼雄鷹兩名日籍投手表現搶眼。櫻井周斗本季出賽16場、13場先發，累積72.1局僅失20分（18責失），防禦率2.24，榮膺防禦率王。小野寺賢人則在11場先發、4場後援，投71.1局繳出7勝1敗，抱回勝投王。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中信兄弟同樣有兩名後援投手獲獎。陳柏均29場出賽、投27.1局，送出14次三振、拿下8次救援成功，獲得救援王；王奕凱則在37場登板中累積15次中繼成功，成為中繼王。統一7-ELEVEn獅洋投衛蘭德則在10場先發、1場後援中，投50.1局送出48次三振，奪下三振王。

打擊方面，味全龍周委宏59場出賽，166打數敲出57支安打（含1轟），打擊率0.335，高居第一，拿下打擊王。隊友鄭鎧文59場147打數，貢獻38安、7轟，奪下全壘打王；黃柏豪61場比賽，累積39分打點，勇奪打點王。樂天桃猿游承勳則以66場出賽、219打數、61安打，險勝對手1支，收下安打王。統一獅張皓崴57場162打數，敲36安並完成19次盜壘成功，上壘率0.363，拿下盜壘王。

今年二軍總冠軍賽由台鋼雄鷹對戰富邦悍將，五戰三勝制，將於9月30日登場。比賽地點分別在嘉義市立棒球場與高雄澄清湖棒球場，平日比賽17:05、假日16:05開打。總冠軍戰免費入場，球迷也可透過華視、公視+、YouTube及CPBL TV觀賞轉播，一同見證2025年二軍王者誕生。

▲二軍個人獎。（圖／中職提供）

▲二軍個人獎。（圖／中職提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

日本0比1不敵韓國吞首敗仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明爭冠

日本0比1不敵韓國吞首敗仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明爭冠

「麒麟臂」助清泥！　高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

「麒麟臂」助清泥！　高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

張育成肘傷宣告球季結束　隨隊一軍曝心聲「謝謝富邦！」

張育成肘傷宣告球季結束　隨隊一軍曝心聲「謝謝富邦！」

亞錦賽台、日冠軍賽今晚登場　旅美火球男林盛恩先發

亞錦賽台、日冠軍賽今晚登場　旅美火球男林盛恩先發

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

賈吉第53轟出爐！洋基6比1擊敗金鶯　美東封王懸念留到最後一天

賈吉第53轟出爐！洋基6比1擊敗金鶯　美東封王懸念留到最後一天

MLB例行賽最後週末開打　分區霸主、外卡資格與紀錄之爭全面開戰

MLB例行賽最後週末開打　分區霸主、外卡資格與紀錄之爭全面開戰

韓媒報導布坎南來台表現不如以往　悍將距最慘紀錄僅差4場引關注

韓媒報導布坎南來台表現不如以往　悍將距最慘紀錄僅差4場引關注

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

熱門新聞

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

日本0比1不敵韓國吞首敗仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明爭冠

「麒麟臂」助清泥！　高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

張育成肘傷宣告球季結束　隨隊一軍曝心聲「謝謝富邦！」

亞錦賽台、日冠軍賽今晚登場　旅美火球男林盛恩先發

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平今日休戰水手一役

2亞錦賽冠軍戰上演台日大戰

3高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

4兄弟9下連丟4分差點崩盤！

5張育成隨隊一軍喊話「謝謝富邦！」

最新新聞

1平野暖心挺陳琥、點名場下貢獻

2古久保承擔9局投手調度責任

3兄弟雙投奪救援王、中繼王　二軍個人獎名單出爐

4高雄大師賽　吳軒毅、楊筑云無緣金牌

5徐若熙114局收官今降二軍

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

平野：對手一定很討厭我們的守備！　也不知為何岳東華被挑戰

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

樂天4比0完封　威能帝放眼周末與兄弟「天王山」：我們要贏下來

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

統一獅致敬儀式驚喜滿滿！　林智勝變身Uniboy嗨跳獅王點將錄

【台灣最美風景是人】台鐵到站列車長廣播致謝鏟子英雄！

光復車站前現大群義工人龍！手拿救災工具奔往災區

【四大鍋開煮】「花蓮義煮團」狂煮4000便當！　24H提供熱食、捐食材電話不停湧入

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

【一天沒停手】情侶變鏟子超人忙一天　總結「4字心得」曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366