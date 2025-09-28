兄弟雙投奪救援王、中繼王　二軍個人獎名單出爐

▲二軍個人獎名單。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／台北報導

2025年中華職棒二軍例行賽正式落幕，六隊球員整季拚戰，為球季劃下句點。隨著賽季結束，年度個人獎項同步揭曉，共有10位選手脫穎而出。聯盟將於9月30日二軍總冠軍賽首戰前舉行頒獎典禮，表彰球員們的拚戰精神與職業態度。

台鋼雄鷹兩名日籍投手表現搶眼。櫻井周斗本季出賽16場、13場先發，累積72.1局僅失20分（18責失），防禦率2.24，榮膺防禦率王。小野寺賢人則在11場先發、4場後援，投71.1局繳出7勝1敗，抱回勝投王。

中信兄弟同樣有兩名後援投手獲獎。陳柏均29場出賽、投27.1局，送出14次三振、拿下8次救援成功，獲得救援王；王奕凱則在37場登板中累積15次中繼成功，成為中繼王。統一7-ELEVEn獅洋投衛蘭德則在10場先發、1場後援中，投50.1局送出48次三振，奪下三振王。

打擊方面，味全龍周委宏59場出賽，166打數敲出57支安打（含1轟），打擊率0.335，高居第一，拿下打擊王。隊友鄭鎧文59場147打數，貢獻38安、7轟，奪下全壘打王；黃柏豪61場比賽，累積39分打點，勇奪打點王。樂天桃猿游承勳則以66場出賽、219打數、61安打，險勝對手1支，收下安打王。統一獅張皓崴57場162打數，敲36安並完成19次盜壘成功，上壘率0.363，拿下盜壘王。

今年二軍總冠軍賽由台鋼雄鷹對戰富邦悍將，五戰三勝制，將於9月30日登場。比賽地點分別在嘉義市立棒球場與高雄澄清湖棒球場，平日比賽17:05、假日16:05開打。總冠軍戰免費入場，球迷也可透過華視、公視+、YouTube及CPBL TV觀賞轉播，一同見證2025年二軍王者誕生。

