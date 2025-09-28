「天王山」首役惜敗　古久保承擔9局投手調度責任

▲中職樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／桃園報導

中華職棒下半季尾聲關鍵的「天王山之戰」昨（27）日在樂天桃園棒球場熱鬧登場，踢館的中信兄弟最終7比5擊敗桃猿，將雙方下半季戰績差距擴大至2.5場；比賽過程中，桃猿在前半段多次敲出安打卻未能拉開比分，反而在比數僅落後1分時於9局上失守，讓兄弟趁勢奠定勝局，對此，樂天總教練古久保健二28日賽前受訪時，也針對關鍵調度與場上細節回應外界關切。

談及9局上是否考慮提前啟用勝利組牛棚止血，古久保坦言：「有考慮這個想法過。但因為最後發生這個結果了，那這就是總教練的責任。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他強調，調度最終必須由總教練承擔，並未迴避球迷與外界對於該局爆分的質疑。

桃猿前半段數度製造得點圈機會，卻始終缺乏適時一擊；對此古久保表示：「很多打者擊球內容其實不錯，但對方守備很好，結果大多落在對手手套裡，這部分也沒辦法。」

他點出球隊在進攻端仍有亮點，但若要擊垮黃衫軍，還需要把握更多破口。

談到昨役球員因牽制頻繁出局，古久保分析，部分情況與選手經驗有關：「像蔡齊哲的牽制速度快，這就是差別，球員必須更快適應。」

此外，他也點名林智平近況火燙，但跑壘過程的積極有時會導致風險：「希望失誤能盡量避免，但他的打擊與積極性整體來說是正面的。」

兄弟先發洋投李博登昨役展現犀利牽制，讓桃猿跑者難以掌握時機，古久保最後認為：「狀況判斷需要修正，像昨天那次是兩好球後，其實不必要做太大動作，就不會出現那個牽制出局。」