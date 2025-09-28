高志綱出捕手工具書盼基層發酵　張肇元求簽名被要求交500字心得

▲張肇元請高志綱簽書。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹捕手張肇元28日賽前練習空檔，特地跑到三壘休息室尋找昔日指導過他的捕手教練高志綱，帶著簽字筆與高志綱所著的《綱綱好的堅持》請他簽名。高志綱笑說：「要交500字心得喔！」

高志綱透露，不只是張肇元，還有其他球員也會找他簽名。當初寫書的目的，是希望能做成一本「工具書」，給對捕手有興趣的人參考，而不是為了賺錢。「出版社有通知已經出到四刷、五刷，原本就沒有對銷售量有太多期待。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

張肇元原本效力統一獅，後來透過擴編選秀轉戰台鋼雄鷹，並成為主戰捕手。高志綱鼓勵他要持續有好表現，也再次幽默叮嚀：「要記得交500字心得喔！」宛如老師在出作業。

高志綱強調，自己出書的目的是把捕手專業與經驗記錄下來，提供教練與球員參考。他觀察到基層小朋友普遍缺乏閱讀習慣，若直接把書交給他們，很難主動翻閱、吸收知識；或許可以鼓勵教練先學習、先理解，再進一步傳遞給球員。

同時，他也意識到棒球隊裡捕手出身的教練相對稀少，而現代基層教練往往需要同時具備打擊、守備、投手等多方面知識，不能只依賴過往經驗。因此，他希望透過這本書，彌補捕手教練人力不足的缺口，成為教練們可資借鑑的「工具書」。