安芝儇驚喜慶生！　鄭恩地壓軸開唱《MR. CHU》嗨翻大巨蛋

▲桂田文創提前為安芝儇慶生 鄭恩地攜手Wing Stars《MR. CHU》嗨翻大巨蛋。（圖／桂田文創提供）

▲桂田文創提前為安芝儇慶生 鄭恩地攜手Wing Stars《MR. CHU》嗨翻大巨蛋。（圖／桂田文創提供，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

台鋼雄鷹昨（27）日於台北大巨蛋舉辦主場賽事，特別邀請韓國人氣女團Apink主唱鄭恩地蒞臨助陣，與桂田文創Wing Stars啦啦隊同台演出；現場瞬間尖叫聲不斷，將本季「北伐」熱潮推向最高點。

賽前，Wing Stars率先帶來Apink經典名曲《MR. CHU》，以清新活潑的舞步致敬韓流女團，為現場掀起第一波熱潮；賽後表演則以K-pop為主軸，JC、艾琳、恬魚、毛毛、米妮、芃芃、NINA、瑈瑈、尼莫、昆昆、芋頭與林浠化身男團舞者，以勁歌熱舞展現力與美。

接著一粒、米亞、筱雯、ET、黃澄澄、妡O、會晴、李樂、千千、螢螢、玖玖、圈圈則表演女團組曲，甜美卻動感的演出，讓氣氛持續升溫。

韓援安芝儇與MINGO更展現歌喉，共同演唱CNBLUE名曲《愛之光》及中文歌曲《小酒窩》，展現滿滿誠意；適逢安芝儇生日（10月3日）將至，桂田文創特別準備生日蛋糕，於賽前為她慶生，現場洋溢溫馨氣氛。

最受期待的壓軸Apink主唱鄭恩地以渾厚歌聲搭配舞台張力，瞬間將大巨蛋化為演唱會現場，她演唱經典曲《MR. CHU》，Wing Stars化身最強伴舞同台合作，現場瞬間沸騰，氣氛推向最高點。

提到選擇以歌聲回饋粉絲，MINGO表示，「平常多以舞蹈呈現，難得有機會用歌聲表達感謝」，她也坦言雖然準備充足，但仍緊張不已，「希望透過昨晚的韓文與中文歌曲，能將心意傳遞給所有支持我們的粉絲。」

▲桂田文創提前為安芝儇慶生 鄭恩地攜手Wing Stars《MR. CHU》嗨翻大巨蛋。（圖／桂田文創提供）

▲桂田文創提前為安芝儇慶生 鄭恩地攜手Wing Stars《MR. CHU》嗨翻大巨蛋。（圖／桂田文創提供）

▲桂田文創提前為安芝儇慶生 鄭恩地攜手Wing Stars《MR. CHU》嗨翻大巨蛋。（圖／桂田文創提供）

