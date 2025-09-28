運動雲

賈吉第53轟出爐！洋基6比1擊敗金鶯　美東封王懸念留到最後一天

▲賈吉第53轟出爐！洋基6比1擊敗金鶯　美東封王懸念留到最後一天。（圖／路透）

▲賈吉第53轟出爐！洋基6比1擊敗金鶯　美東封王懸念留到最後一天。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

美聯東區封王戰況持續膠著，紐約洋基在28日凌晨以6比1擊退巴爾的摩金鶯，靠著隊長賈吉（Aaron Judge）上演開轟秀與關鍵安打，助條紋軍將勝場推進至93勝68敗，與多倫多藍鳥並列第一；隨著例行賽僅剩最後一天，洋基封王與外卡系列戰的命運將同時決定。

賈吉頂住爭議判決　展現MVP價值

比賽進行到第5局滿壘時，賈吉面對兩顆擦到內角的好球被判定後，場邊爆發爭議；總教練布恩（Aaron Boone）從休息區憤怒抗議，結果吞下本季第7次驅逐出場紀錄，還憤然丟掉口香糖走下球場，賈吉點頭致意，感謝教頭為自己出頭，隨後專注回到比賽，敲出一支兩分打點安打鎖定勝局。

對此賈吉賽後表示：「那絕對是個關鍵時刻，幾乎讓比賽定局，我不同意那些判決，但你必須保持專注，只需要一顆好球，這就是為什麼你有三個好球的機會。」

這個打席之前，賈吉已擊出本季第53轟，MVP呼聲持續高漲；他今天4打數2安打，打擊率升至.331，領先運動家的 威爾森（Jacob Wilson，0.313），有望生涯首度奪下打擊王頭銜，若能達成，他將成為史上最高的打擊王，同時也是繼 曼托（Mickey Mantle，1956）與法克斯（Jimmie Foxx，1938）後，第3位單季50轟並奪下打擊王的球員。

「還有一場比賽，我們拭目以待，」賈吉說，「很多辛苦的努力，我們有一支很棒的球隊，也有一個絕佳的機會，我不想浪費這些時刻，只想盡我所能變得更好。」

Stanton生涯第453轟　洋基打線火力全開

史坦頓（Giancarlo Stanton）在比賽中轟出個人生涯第453支全壘打，超越 雅澤姆斯基（Carl Yastrzemski，452 支），獨居史上第40名；這也是 賈吉與史坦頓聯手開轟的第59場比賽，更是連續第二天上演此劇。

賈吉對此表示：「這是我們從2018年他被交易來之後就夢想過的事情。」

布恩則說：「這兩個人幾乎是最近比賽的核心，他們讓我們能在最後一場例行賽打出意義非凡的比賽，他們就是改變比賽的球員。」

季後賽情勢未明　「162場比賽要靠最後一天」

目前洋基與藍鳥戰績相同，但藍鳥握有對戰優勢，若洋基週一贏球、同時藍鳥輸球，洋基將奪下分區冠軍；否則，洋基將從週三起在主場進行外卡系列戰。

「這真的很令人興奮，」賈吉提及，「我希望我們能有個舒適的領先，但不管怎樣我們都會接受。」

布恩則感嘆：「這有點瘋狂，162場比賽，最後竟然要靠最後一天決勝，這就是棒球的美妙之處。」

年輕投手Schlittler亮眼收尾

另一方面，新秀投手施利特勒（Cam Schlittler）投滿7局，送出生涯新高9次三振，僅被擊出2安打、1保送，以2.96防禦率完成例行賽表現；這讓他成為季後賽第三戰先發的熱門人選，將與Luis Gil、Will Warren爭奪輪值席次。

「這當然是高張力的比賽，而我還沒有季後賽經驗，」施利特勒說，「我只能一天一天來，形勢我很清楚，但那已經過去，現在得專注在下週。」

MVP爭奪戰升溫

賈吉的表現讓他持續與西雅圖水手捕手羅里（Cal Raleigh）爭奪 MVP；羅里本季創下捕手單季60轟的歷史紀錄，但洋基隊毫不掩飾對隊長的支持。

「他什麼都能做到，」三壘手麥馬漢（Ryan McMahon）說道，「我覺得這是毫無疑問的MVP，這兩個月親眼見到他的表現，我完全沒有懷疑。」

關鍵字： MLB紐約洋基賈吉

