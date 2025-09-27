運動雲

許基宏灌4打點上演開轟秀　兄弟9局灌5分7比5驚險退桃猿奪天王山

▲中信兄弟李博登 許基宏 王威晨。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟許基宏。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／桃園報導

中華職棒下半季尾聲關鍵的「天王山之戰」，27日晚間在樂天桃園棒球場熱鬧登場，吸引滿場18000名球迷進場觀戰；樂天桃猿雖在首局率先得分，但中信兄弟在4局完成逆轉，並於9局上火力全開，單局灌進5分，最終7比5力退桃猿，將下半季戰績差距擴大至2.5場，持續保持領先。

比賽一開始，桃猿靠成晉二壘安打與林智平安打串聯，第4棒林泓育高飛犧牲打送回分數，樂天1比0率先取得領先。

4局上黃衫軍迎來反攻機會，江坤宇安打開啟攻勢，隨後隊長王威晨掃出三壘安打追回1分，緊接著許基宏補上安打打回超前分，兄弟反以2比1領先；雖然之後形成滿壘局面，但樂天及時化解，將傷害控制在2分。

樂天先發波賽樂投6局失2分，表現稱職；中信先發李博登首局失分後後續表現回穩，最終繳出5.2局失1分的好投，兩軍投手戰讓比賽陷入緊張膠著，雙方牛棚在中後段相繼壓制，比分維持在2比1。

進入9局上半，中信兄弟火力全開。陳統恩安打上壘後，岳政華靠失誤上壘，黃韋盛隨即補上安打帶回2分；緊接著王威晨安打延續攻勢，許基宏再轟出三分全壘打，黃衫軍一舉將比數擴大至7比1。

主場樂天在9局下展開反撲，馬傑森先是利用高飛犧牲打替隊追回1分，緊接著陳晨威挹注2分打點三壘安打，桃猿追至4比7，下一棒成晉再補上一支帶有打點的二壘安打，可惜最後攻勢遭林泓育瓦解，最終中信2分差拿下勝利。

