全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

▲洪一中 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹今（27日）在大巨蛋0比1惜敗統一獅，比賽尾聲出現爭議判決。9局下林家鋐打席時，第二球被主審判定出棒，但林家鋐認為球有削到衣服，雄鷹教練團一度提出挑戰。最終裁判表示「揮棒判定不在挑戰範圍內」，未受理挑戰，引發場邊討論。

「他們程序都搞錯了！」賽後總教練洪一中表示，他並不是針對出棒判定，而是質疑程序處理不當，「裁判第一時間說是出棒，但又接受我們挑戰，既然接受挑戰，照理應該可以一併確認是否有擦棒或觸身。結果進去看了卻又說不能看。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪一中坦言，當下大螢幕已經重播畫面，全場觀眾都看得一清二楚，但裁判仍堅持不在挑戰範圍內，「我們其實都清楚，出棒本來就不能挑戰，但既然第一時間接受了，最後又說不能看。」

洪總無奈表示，「啊你大螢幕都播了，全場都看到，你卻說不能看，真的是沒法度（沒辦法）。」他隨後苦笑稱，「球迷說不定丟瓶子進來，我不騙你。」

至於曾子祐在6局傳球失誤後因右小腿抽筋退場，洪一中透露狀況不嚴重。面對這場1分惜敗，且多次留下殘壘，他仍鼓勵子弟兵。

洪總直言，球員們還需要更多經驗累積，「我常跟他們說，不能總想靠蠻力建功，棒球不是那麼簡單。當然還是比賽經驗不足，這些都需要時間學習，包括如何助攻、如何推打，都是要成長的地方。」