運動雲

>

徐若熙日職高層面前先發6局無失分　味全9比0大勝悍將

▲▼徐若熙。（圖／味全龍提供）

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍徐若熙27日在天母棒球場先發登板，這場比賽可能是他在中職本季的最後一戰，隨後將準備休季並展開旅外挑戰。日職3隊高層親自來台觀察，他最快球速飆到154公里。味全龍全場擊出15支安打火力全開，終場以9比0完封富邦悍將。

火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹坐鎮天母，歐力士GM福良淳一與軟銀球探部高層也親臨現場；最積極的大聯盟球隊道奇，同樣派球探觀察徐若熙的表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐若熙此戰主投6局，用79球其中62顆好球，被敲3支安打，送出6次三振，另有1次觸身球保送，順利收下本季第5勝。

味全2局下由張祐嘉內野安打開局，張政禹短打也上壘，林辰勳適時安打先馳得點。徐若熙前3局完全壓制悍將打線，直到4局兩出局後，高捷擊出三壘線滾地球，吉力吉撈・鞏冠美技攔截，但徐若熙補位稍慢，高捷率先上壘，突破無安打僵局。范國宸隨後敲安打，不過徐若熙穩住陣腳，化解危機無失分。

6局上悍將豊暐敲安打，葉子霆短打失敗靠野手選擇上壘，但隨後林岳谷遭三振，葉子霆也被捕手林辰勳阻殺，等於變相3上3下。

6局下龍隊再度展開攻勢，郭天信、劉基鴻連續安打，對手守備失誤讓郭天信回本壘得分，劉俊緯又補上右外野二壘安打再下一城。隨後張祐嘉擊出內野安打並靠挑戰改判上到二壘，攻佔二、三壘，張政禹突襲短打再添1分，林辰勳也敲出安打，單局灌進4分，擴大至5比0。

7局下郭天信因一壘手失誤上壘，劉俊緯再敲安打攻佔一、二壘，張祐嘉補上穿越一壘線三壘安打，帶回2分。悍將換上賴鴻誠接替王尉永，但張政禹再敲安打添分。8局下李凱威與吉力吉撈連敲安打，追加1分，終場9比0完封。

此役味全龍全場敲15支安打，郭天信首局就完成個人生涯第600支安打，吉力吉撈則在8局下達成生涯第500支安打。張祐嘉、張政禹聯手猛打賞，各貢獻2打點，林辰勳也敲2安打、貢獻2打點，火力全面開花。

▲▼火腿總管栗山英樹到天母觀看徐若熙。（圖／截自CPBL TV）

▲火腿總管栗山英樹（左二）到天母觀看徐若熙。（圖／截自CPBL TV）

關鍵字： 中職徐若熙日職球探天母

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國隊　晉級冠軍戰占優勢

亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國隊　晉級冠軍戰占優勢

平野：對手一定很討厭我們的守備！也不知為何岳東華被挑戰

平野：對手一定很討厭我們的守備！也不知為何岳東華被挑戰

史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜　佐佐木朗希飆速161道奇鎖勝

史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜　佐佐木朗希飆速161道奇鎖勝

亞錦賽盧孟揚掛帥先發！對中國打線出爐　中華隊拚晉級冠軍戰

亞錦賽盧孟揚掛帥先發！對中國打線出爐　中華隊拚晉級冠軍戰

決戰天王山！平野祭王牌：派出最好投手　樂天搶連勝拚登頂

決戰天王山！平野祭王牌：派出最好投手　樂天搶連勝拚登頂

大谷翔平的「肩寬Bug」引發熱議　球迷驚呼「這比例怎麼回事」

大谷翔平的「肩寬Bug」引發熱議　球迷驚呼「這比例怎麼回事」

大谷翔平炸裂！舒瓦伯今日掛零差距2轟　全壘打王爭奪進入最終3戰

大谷翔平炸裂！舒瓦伯今日掛零差距2轟　全壘打王爭奪進入最終3戰

21歲前英超兵工廠小將不幸過世　比賽中意外「撞牆」釀悲劇

21歲前英超兵工廠小將不幸過世　比賽中意外「撞牆」釀悲劇

亞錦賽中華隊致命保送2比3遭日本逆轉　複賽首戰吞敗仍握晉級機會

亞錦賽中華隊致命保送2比3遭日本逆轉　複賽首戰吞敗仍握晉級機會

內外野全數售罄！時隔9年桃園再度滿場　波賽樂天王山力抗李博登

內外野全數售罄！時隔9年桃園再度滿場　波賽樂天王山力抗李博登

【半個鄉消失】光復被淹成「泥海」 震撼衛星對比照曝！ #花蓮

熱門新聞

亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國隊　晉級冠軍戰占優勢

平野：對手一定很討厭我們的守備！也不知為何岳東華被挑戰

史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜　佐佐木朗希飆速161道奇鎖勝

亞錦賽盧孟揚掛帥先發！對中國打線出爐　中華隊拚晉級冠軍戰

決戰天王山！平野祭王牌：派出最好投手　樂天搶連勝拚登頂

大谷翔平的「肩寬Bug」引發熱議　球迷驚呼「這比例怎麼回事」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國

2平野：對方一定很討厭我們的守備！

3史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜

4亞錦賽兄弟投手盧孟揚掛帥先發對中國

5決戰天王山！平野祭王牌　樂天拚登頂

最新新聞

1中信兄弟7比5擊退樂天桃猿

2徐若熙6局無失分　味全9比0大勝悍將

3「程序都搞錯！」洪總無奈談9局爭議

49局爭議判決　林岳平還原狀況

5獅終止大巨蛋6連敗　奧德銳說好累

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

打擊王熱門！吳念庭以平常心迎戰　得點圈火力再發揮

統一獅致敬儀式驚喜滿滿！　林智勝變身Uniboy嗨跳獅王點將錄

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

樂天4比0完封　威能帝放眼周末與兄弟「天王山」：我們要贏下來

【半個鄉消失】光復被淹成「泥海」 震撼衛星對比照曝！ #花蓮

【台灣最美的畫面】整車人全在光復站下車 暖心一幕讓人感動！ #花蓮

華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」

【超感動❤】南橫路斷！部落村民接力運物資彼此打氣

【花蓮堰塞湖空拍】山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366