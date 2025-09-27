徐若熙日職高層面前先發6局無失分　味全9比0大勝悍將

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍徐若熙27日在天母棒球場先發登板，這場比賽可能是他在中職本季的最後一戰，隨後將準備休季並展開旅外挑戰。日職3隊高層親自來台觀察，他最快球速飆到154公里。味全龍全場擊出15支安打火力全開，終場以9比0完封富邦悍將。

火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹坐鎮天母，歐力士GM福良淳一與軟銀球探部高層也親臨現場；最積極的大聯盟球隊道奇，同樣派球探觀察徐若熙的表現。

徐若熙此戰主投6局，用79球其中62顆好球，被敲3支安打，送出6次三振，另有1次觸身球保送，順利收下本季第5勝。

味全2局下由張祐嘉內野安打開局，張政禹短打也上壘，林辰勳適時安打先馳得點。徐若熙前3局完全壓制悍將打線，直到4局兩出局後，高捷擊出三壘線滾地球，吉力吉撈・鞏冠美技攔截，但徐若熙補位稍慢，高捷率先上壘，突破無安打僵局。范國宸隨後敲安打，不過徐若熙穩住陣腳，化解危機無失分。

6局上悍將豊暐敲安打，葉子霆短打失敗靠野手選擇上壘，但隨後林岳谷遭三振，葉子霆也被捕手林辰勳阻殺，等於變相3上3下。

6局下龍隊再度展開攻勢，郭天信、劉基鴻連續安打，對手守備失誤讓郭天信回本壘得分，劉俊緯又補上右外野二壘安打再下一城。隨後張祐嘉擊出內野安打並靠挑戰改判上到二壘，攻佔二、三壘，張政禹突襲短打再添1分，林辰勳也敲出安打，單局灌進4分，擴大至5比0。

7局下郭天信因一壘手失誤上壘，劉俊緯再敲安打攻佔一、二壘，張祐嘉補上穿越一壘線三壘安打，帶回2分。悍將換上賴鴻誠接替王尉永，但張政禹再敲安打添分。8局下李凱威與吉力吉撈連敲安打，追加1分，終場9比0完封。

此役味全龍全場敲15支安打，郭天信首局就完成個人生涯第600支安打，吉力吉撈則在8局下達成生涯第500支安打。張祐嘉、張政禹聯手猛打賞，各貢獻2打點，林辰勳也敲2安打、貢獻2打點，火力全面開花。

▲火腿總管栗山英樹（左二）到天母觀看徐若熙。（圖／截自CPBL TV）