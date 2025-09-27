鄭恩地魅力加持！台鋼雄鷹大巨蛋25918人刷新隊史紀錄

▲ 球迷湧入大巨蛋，見證雄鷹隊史單場最多觀眾紀錄 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹今（27日）在台北大巨蛋舉行「心動時刻」主題日，邀請韓國知名女團Apink主唱鄭恩地擔任開球嘉賓，並於賽後開唱，吸引大批粉絲與球迷湧入，單場進場人數高達2萬5918人，刷新隊史主場單場最多觀眾紀錄。

雄鷹本周壓軸在大巨蛋舉行4連戰，前兩場迎戰樂天桃猿分別有9549人及1萬1608人進場；今日適逢周末，又有鄭恩地賽後演出加持，吸引2萬5918名觀眾進場，改寫隊史新高。明天同樣對戰統一獅，票房表現也備受矚目。

雄鷹隊史主場原紀錄是去年6月22日對中信兄弟時創下的2萬193人，本季最高票房則是4月4日澄清湖對樂天桃猿的1萬5487人。如今在大巨蛋再度突破，展現話題主題日與偶像魅力帶來的強大號召力。

這是鄭恩地首次受邀來台為職棒球隊開球。她坦言相當緊張，手還在發抖，但也非常興奮，「今天很榮幸能擔任開球嘉賓，跟球迷一起參與這時刻，等一下還有演唱會，希望大家盡情享受最後一刻。」

賽前，台鋼救援王林詩翔特別陪她暖身，親自傳授小撇步，鄭恩地表示，「他很親切，教會我很多動作細節，我會想著他的指導，把球認真投出去。」被點名的林詩翔在場邊瞬間臉紅。

台鋼球團也特別送上粉紅色專屬手套，繡有鄭恩地的名字，象徵本次主題日「心動時刻」的甜蜜配色。

王博玄隨後興奮地小跑步衝上場，驚喜擔任開球捕手。鄭恩地投出的球精準落入他手套，兩人擊掌慶祝，瞬間點燃全場歡呼。