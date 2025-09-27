▲瘋狂進球效率！凱恩104場破百球 拜仁豪取開季5連勝。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

安聯競技場在台灣時間27日凌晨迎來德甲新篇章；英格蘭前鋒凱恩在拜仁慕尼黑4比0大勝雲達不來梅的比賽中梅開二度，正式完成個人在拜仁的第100顆進球，僅用了104場正式比賽，刷新了本世紀歐洲五大聯賽的進球效率紀錄。

Simply magnificent from Harry Kane! ???????????????????????? pic.twitter.com/pyejUja2nS
September 26, 2025

比賽第3球的進帳，出現在迪亞斯（Luis Díaz）在禁區內連續假動作突破後射門被擋，皮球反彈到凱恩腳下，這位英格蘭射手乾脆利落將球送入網內；那一刻，他完成了拜仁生涯的第100球。

Harry Kane has scored 100 goals for Bayern Munich, and he has done it faster than any player has ever done so for any club in Europe's top five leagues ???????????????????????????? pic.twitter.com/p9rTHHQDeT — OneFootball (@OneFootball) September 26, 2025

賽後，凱恩直言自己也對這個數字難以置信：「在拜仁104場比賽打進 100球，老實說，連我自己都覺得不可思議，能為這家偉大的俱樂部攻入100球是一種榮耀；我也要祝賀所有的工作人員、我的隊友，以及幫助我走到這一步的每一個人，這麼快達成100球，我真的很自豪，但正如我總是說的：這只是開始，接下來就是下一個100球，希望能盡快實現。」

Harry Kane becomes the fastest player to reach 100 goals for a club in Europe’s top five leagues (104 games)



He passes Erling Haaland (Man City) and Cristiano Ronaldo (Real Madrid) who both took 105 games. pic.twitter.com/JVi4cgM1iY — B/R Football (@brfootball) September 26, 2025

拜仁總教練孔帕尼（Vincent Kompany）同樣對愛將不吝讚美：「能夠打進這麼多球，並同時為球隊拼命付出的人，極為重要，這不僅僅是把球踢進球門，對於教練而言，擁有這樣一位全方位的職業球員，週復一週痴迷於進球和表現，並且從不滿足於沒有進球，真的令人難以置信；正是這樣的全套特質讓他無比寶貴。」

本場比賽拜仁完全壓制對手，全場射門比為26比8，上半場就創造13次射門機會，不來梅若不是門將多次神勇救險，比分可能早早被拉大，海因（Karl Hein）賽後坦言：「對我和家人來說，這當然是特別的一天，不幸的是，我們輸了，心情並不好。」

上半場結束前，凱恩在禁區內遭不來梅隊長弗里德爾（Marco Friedl）放倒，他親自主罰點球命中，騙過海因，收穫個人本季德甲第4顆點球；這一球同時延續了他在德甲的點球神蹟，18罰全中，並刷新了德甲連續點球命中紀錄，其中3球正是對陣不來梅時打進。

比賽第77分鐘，凱恩再次破門，達成5輪德甲攻入10球的成就，僅有他本人、2023/24賽季的吉拉西（Serhou Guirassy）與2019/20賽季的萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）能達成此壯舉。

除了凱恩的里程碑，本場比賽還見證了多名球員的重要時刻；17歲小將邁克（Wisdom Mike）在生日前3天，迎來拜仁正式比賽首秀、萊默（Konrad Laimer）則接獲助攻，打進他自4月中旬以來的首顆進球，終結15場比賽進球荒。

比賽最終定格在4比0，拜仁以5戰全勝、15分、22比3的驚人得失球差，展現強勢開局；不來梅主帥賽後坦言：「有時候我們幾乎喘不過氣，每當我們試圖進攻，拜仁立即展開反搶，我們一直在追著比賽跑，根本守不住，」隊長弗里德爾則低頭認錯：「我們輸得心服口服。」