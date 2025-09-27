運動雲

瘋狂進球效率！凱恩104場破百球　拜仁豪取開季5連勝

記者胡冠辰／綜合報導

安聯競技場在台灣時間27日凌晨迎來德甲新篇章；英格蘭前鋒凱恩在拜仁慕尼黑4比0大勝雲達不來梅的比賽中梅開二度，正式完成個人在拜仁的第100顆進球，僅用了104場正式比賽，刷新了本世紀歐洲五大聯賽的進球效率紀錄。

比賽第3球的進帳，出現在迪亞斯（Luis Díaz）在禁區內連續假動作突破後射門被擋，皮球反彈到凱恩腳下，這位英格蘭射手乾脆利落將球送入網內；那一刻，他完成了拜仁生涯的第100球。

賽後，凱恩直言自己也對這個數字難以置信：「在拜仁104場比賽打進 100球，老實說，連我自己都覺得不可思議，能為這家偉大的俱樂部攻入100球是一種榮耀；我也要祝賀所有的工作人員、我的隊友，以及幫助我走到這一步的每一個人，這麼快達成100球，我真的很自豪，但正如我總是說的：這只是開始，接下來就是下一個100球，希望能盡快實現。」

拜仁總教練孔帕尼（Vincent Kompany）同樣對愛將不吝讚美：「能夠打進這麼多球，並同時為球隊拼命付出的人，極為重要，這不僅僅是把球踢進球門，對於教練而言，擁有這樣一位全方位的職業球員，週復一週痴迷於進球和表現，並且從不滿足於沒有進球，真的令人難以置信；正是這樣的全套特質讓他無比寶貴。」

本場比賽拜仁完全壓制對手，全場射門比為26比8，上半場就創造13次射門機會，不來梅若不是門將多次神勇救險，比分可能早早被拉大，海因（Karl Hein）賽後坦言：「對我和家人來說，這當然是特別的一天，不幸的是，我們輸了，心情並不好。」

上半場結束前，凱恩在禁區內遭不來梅隊長弗里德爾（Marco Friedl）放倒，他親自主罰點球命中，騙過海因，收穫個人本季德甲第4顆點球；這一球同時延續了他在德甲的點球神蹟，18罰全中，並刷新了德甲連續點球命中紀錄，其中3球正是對陣不來梅時打進。

比賽第77分鐘，凱恩再次破門，達成5輪德甲攻入10球的成就，僅有他本人、2023/24賽季的吉拉西（Serhou Guirassy）與2019/20賽季的萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）能達成此壯舉。

除了凱恩的里程碑，本場比賽還見證了多名球員的重要時刻；17歲小將邁克（Wisdom Mike）在生日前3天，迎來拜仁正式比賽首秀、萊默（Konrad Laimer）則接獲助攻，打進他自4月中旬以來的首顆進球，終結15場比賽進球荒。

比賽最終定格在4比0，拜仁以5戰全勝、15分、22比3的驚人得失球差，展現強勢開局；不來梅主帥賽後坦言：「有時候我們幾乎喘不過氣，每當我們試圖進攻，拜仁立即展開反搶，我們一直在追著比賽跑，根本守不住，」隊長弗里德爾則低頭認錯：「我們輸得心服口服。」

關鍵字： 拜仁慕尼黑德甲足球

