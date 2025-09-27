楚奧特雙響砲重擊！　太空人季後賽希望重挫瀕臨淘汰

▲楚奧特（Mike Trout）今天上演單場雙響砲。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

休士頓太空人27日在安那罕面臨關鍵一戰，原本在美聯外卡爭奪戰中獲得絕佳助力，老虎與守護者同日皆吞敗，給了太空人最後衝刺的機會，只要擊敗戰績墊底的天使，太空人就能把握主動；然而，賽事最終卻走向令人失望的結局，太空人揮霍3分領先，遭楚奧特（Mike Trout）兩發陽春砲重擊，終場3比4敗北，季後賽之路岌岌可危。

WE WANNA BE LIKE MIKE pic.twitter.com/2TL7kWYxzP [廣告]請繼續往下閱讀... September 27, 2025

太空人必須在例行賽最後兩戰全勝，並且寄望老虎或守護者全敗，才有機會打進季後賽；游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）賽後直言：「這對我們來說絕對是一場非贏不可的比賽，我們的心態就是這樣，但我們沒能完成任務，事情還沒結束，看起來的確很艱難，但我們明天還得保持同樣心態，上場拼下勝利，我們也得留意其他比賽的結果。」

Last year, Houston hosted the Tigers in the Wild Card

This year, they're battling for the 3rd AL Wild Card spot



Detroit holds the tiebreaker over the Astros. pic.twitter.com/riLCcd8W4n — MLB (@MLB) September 27, 2025

太空人連續8年打進季後賽的紀錄，甚至可能在隔天比賽前就宣告終止；因為紅襪與老虎將於台灣時間凌晨4點10分先開打，早於太空人在安那罕的比賽5個多小時，短短一週前，太空人還與水手並列美聯西區榜首，如今卻在7戰之中吞下6敗，陷入絕境。

一壘手沃克（Christian Walker）則說：「很糟，但我們還是有機會，這就是我們需要的動力，只要還有一絲機會，我們就保持鬥志，是的，我們讓情況變得更困難了，但事已至此，不能花太多時間去懊惱，現在該把重心放在明天的勝利上。」

https://t.co/Y1P6Fc5ydo #mlb #Ready2Reign Houston’s playoff hopes hinge on a two-game rally against the Angels, with two wins looming as the margin shrinks. Injuries to Peña and Alvarez leave the lineup thin and push rookies into bigger roles while the bullpen’s health woes… — QWIKET MLB (@qwiket_mlb) September 27, 2025

傷病陰影再次籠罩太空人，先發中外野手梅耶斯（Jake Meyers）因右小腿酸痛臨時退賽，全明星游擊手佩尼亞（Jeremy Peña）則因斜肌拉傷連續缺陣第5場，重砲艾瓦雷茲（Yordan Alvarez）原先預計可能從9月15日的腳踝扭傷復出，但確定無緣此系列賽。

即便如此，太空人仍在第4局靠著沃克本季第25轟，以及新秀柯爾（Zach Cole）在雙盜中的大膽本壘盜，取得3比0領先，當時球隊似乎找回氣勢，但最終只維持了短暫的優勢。

總教練艾斯帕達（Joe Espada）感嘆道：「這很艱難，我們以前也處在這樣的處境，我覺得我們就像被逼到牆角，拼命打出一條路，卻又被壓回去；我們得繼續揮拳反擊，但明天是新的一天，如果我們真的想要這個結果，就必須繼續奮戰，我知道那些球員想要，我們就是得不停奮戰。」

天使的反攻由楚奧特點燃，他在第4局從先發投手亞歷山大（Jason Alexander）手中擊出陽春砲，亞歷山大此役投了4.2局，天使隊在5局與7局各攻下一分，其中7局是代打泰勒（Chris Taylor）從左投金恩（Bryan King）手中敲出追平安打。

艾斯帕達表示：「我們開局就有分數，打線組合也很好，傑森一開始投得非常非常好，我們守住了領先，也希望讓他第二次輪完打者，的確辦到了，但我們就是無法再追加分數，儘管我們有競爭力。」

金恩此前本季22名繼承跑者無一失分，是大聯盟最佳的數據，但第8局楚奧特再次轟出陽春砲，讓天使以4比3反超，最後由終結者簡森（Kenley Jansen）9局登板鎖定勝局。

GO HALOS pic.twitter.com/QXFnsG3nao — Los Angeles Angels (@Angels) September 27, 2025

「他（Bryan King）本季表現極為出色，」艾斯帕達仍強調，「若要選一個在那個時刻上場的人選，就是他，他是我們整季的王牌。」

此戰過後，太空人幾乎只能寄望奇蹟來延續球季，柯瑞亞最後沉重說：「我們都曾在生活中遇過這樣的情況，當你充滿希望時，卻瞬間全部崩塌，這不是一種好感覺。」