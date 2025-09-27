運動雲

>

楚奧特雙響砲重擊！　太空人季後賽希望重挫瀕臨淘汰

▲楚奧特（Mike Trout）今天上演單場雙響砲。（圖／路透）

▲楚奧特（Mike Trout）今天上演單場雙響砲。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

休士頓太空人27日在安那罕面臨關鍵一戰，原本在美聯外卡爭奪戰中獲得絕佳助力，老虎與守護者同日皆吞敗，給了太空人最後衝刺的機會，只要擊敗戰績墊底的天使，太空人就能把握主動；然而，賽事最終卻走向令人失望的結局，太空人揮霍3分領先，遭楚奧特（Mike Trout）兩發陽春砲重擊，終場3比4敗北，季後賽之路岌岌可危。

太空人必須在例行賽最後兩戰全勝，並且寄望老虎或守護者全敗，才有機會打進季後賽；游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）賽後直言：「這對我們來說絕對是一場非贏不可的比賽，我們的心態就是這樣，但我們沒能完成任務，事情還沒結束，看起來的確很艱難，但我們明天還得保持同樣心態，上場拼下勝利，我們也得留意其他比賽的結果。」

太空人連續8年打進季後賽的紀錄，甚至可能在隔天比賽前就宣告終止；因為紅襪與老虎將於台灣時間凌晨4點10分先開打，早於太空人在安那罕的比賽5個多小時，短短一週前，太空人還與水手並列美聯西區榜首，如今卻在7戰之中吞下6敗，陷入絕境。

一壘手沃克（Christian Walker）則說：「很糟，但我們還是有機會，這就是我們需要的動力，只要還有一絲機會，我們就保持鬥志，是的，我們讓情況變得更困難了，但事已至此，不能花太多時間去懊惱，現在該把重心放在明天的勝利上。」

傷病陰影再次籠罩太空人，先發中外野手梅耶斯（Jake Meyers）因右小腿酸痛臨時退賽，全明星游擊手佩尼亞（Jeremy Peña）則因斜肌拉傷連續缺陣第5場，重砲艾瓦雷茲（Yordan Alvarez）原先預計可能從9月15日的腳踝扭傷復出，但確定無緣此系列賽。

即便如此，太空人仍在第4局靠著沃克本季第25轟，以及新秀柯爾（Zach Cole）在雙盜中的大膽本壘盜，取得3比0領先，當時球隊似乎找回氣勢，但最終只維持了短暫的優勢。

總教練艾斯帕達（Joe Espada）感嘆道：「這很艱難，我們以前也處在這樣的處境，我覺得我們就像被逼到牆角，拼命打出一條路，卻又被壓回去；我們得繼續揮拳反擊，但明天是新的一天，如果我們真的想要這個結果，就必須繼續奮戰，我知道那些球員想要，我們就是得不停奮戰。」

天使的反攻由楚奧特點燃，他在第4局從先發投手亞歷山大（Jason Alexander）手中擊出陽春砲，亞歷山大此役投了4.2局，天使隊在5局與7局各攻下一分，其中7局是代打泰勒（Chris Taylor）從左投金恩（Bryan King）手中敲出追平安打。

艾斯帕達表示：「我們開局就有分數，打線組合也很好，傑森一開始投得非常非常好，我們守住了領先，也希望讓他第二次輪完打者，的確辦到了，但我們就是無法再追加分數，儘管我們有競爭力。」

金恩此前本季22名繼承跑者無一失分，是大聯盟最佳的數據，但第8局楚奧特再次轟出陽春砲，讓天使以4比3反超，最後由終結者簡森（Kenley Jansen）9局登板鎖定勝局。

「他（Bryan King）本季表現極為出色，」艾斯帕達仍強調，「若要選一個在那個時刻上場的人選，就是他，他是我們整季的王牌。」

此戰過後，太空人幾乎只能寄望奇蹟來延續球季，柯瑞亞最後沉重說：「我們都曾在生活中遇過這樣的情況，當你充滿希望時，卻瞬間全部崩塌，這不是一種好感覺。」

關鍵字： 休士頓太空人MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國隊　晉級冠軍戰占優勢

亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國隊　晉級冠軍戰占優勢

平野：對手一定很討厭我們的守備！也不知為何岳東華被挑戰

平野：對手一定很討厭我們的守備！也不知為何岳東華被挑戰

史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜　佐佐木朗希飆速161道奇鎖勝

史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜　佐佐木朗希飆速161道奇鎖勝

亞錦賽盧孟揚掛帥先發！對中國打線出爐　中華隊拚晉級冠軍戰

亞錦賽盧孟揚掛帥先發！對中國打線出爐　中華隊拚晉級冠軍戰

決戰天王山！平野祭王牌：派出最好投手　樂天搶連勝拚登頂

決戰天王山！平野祭王牌：派出最好投手　樂天搶連勝拚登頂

大谷翔平的「肩寬Bug」引發熱議　球迷驚呼「這比例怎麼回事」

大谷翔平的「肩寬Bug」引發熱議　球迷驚呼「這比例怎麼回事」

大谷翔平炸裂！舒瓦伯今日掛零差距2轟　全壘打王爭奪進入最終3戰

大谷翔平炸裂！舒瓦伯今日掛零差距2轟　全壘打王爭奪進入最終3戰

21歲前英超兵工廠小將不幸過世　比賽中意外「撞牆」釀悲劇

21歲前英超兵工廠小將不幸過世　比賽中意外「撞牆」釀悲劇

亞錦賽中華隊致命保送2比3遭日本逆轉　複賽首戰吞敗仍握晉級機會

亞錦賽中華隊致命保送2比3遭日本逆轉　複賽首戰吞敗仍握晉級機會

內外野全數售罄！時隔9年桃園再度滿場　波賽樂天王山力抗李博登

內外野全數售罄！時隔9年桃園再度滿場　波賽樂天王山力抗李博登

【水來了沒得跑】阿姨破窗狂往上爬！　「雙手逃命傷痕」仍微笑清家園

熱門新聞

亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國隊　晉級冠軍戰占優勢

平野：對手一定很討厭我們的守備！也不知為何岳東華被挑戰

史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜　佐佐木朗希飆速161道奇鎖勝

亞錦賽盧孟揚掛帥先發！對中國打線出爐　中華隊拚晉級冠軍戰

決戰天王山！平野祭王牌：派出最好投手　樂天搶連勝拚登頂

大谷翔平的「肩寬Bug」引發熱議　球迷驚呼「這比例怎麼回事」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國

2平野：對方一定很討厭我們的守備！

3史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜

4亞錦賽兄弟投手盧孟揚掛帥先發對中國

5決戰天王山！平野祭王牌　樂天拚登頂

最新新聞

1中信兄弟7比5擊退樂天桃猿

2徐若熙6局無失分　味全9比0大勝悍將

3「程序都搞錯！」洪總無奈談9局爭議

49局爭議判決　林岳平還原狀況

5獅終止大巨蛋6連敗　奧德銳說好累

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

打擊王熱門！吳念庭以平常心迎戰　得點圈火力再發揮

統一獅致敬儀式驚喜滿滿！　林智勝變身Uniboy嗨跳獅王點將錄

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

樂天4比0完封　威能帝放眼周末與兄弟「天王山」：我們要贏下來

【半個鄉消失】光復被淹成「泥海」 震撼衛星對比照曝！ #花蓮

【台灣最美的畫面】整車人全在光復站下車 暖心一幕讓人感動！ #花蓮

華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」

【超感動❤】南橫路斷！部落村民接力運物資彼此打氣

【花蓮堰塞湖空拍】山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366