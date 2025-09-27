亞羅薩雷納WBC後再戰朗希　敲射牆二壘安打「心裡像是復仇」

▲亞羅薩雷納。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

日本火球男佐佐木朗希今（27）日代表洛杉磯道奇中繼登板對戰西雅圖水手，主投1局被敲1安打無失分。賽後，唯一敲安的墨西哥籍水手強打亞羅薩雷納（Randy Arozarena）也回顧了這場自2023年WBC以來的再次對決。

7局下2人出局壘上無人時，亞羅薩雷納逮中佐佐木當日最快球速100.1英里（約161.1公里）的速球，將球強勁擊向左外野全壘打牆，形成二壘安打。值得一提的是，這支381英尺的長打，在大聯盟30座球場中的11座，足以飛出牆外。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Tras dar doblete Randy Arozarena llega a 60 extrabases por 2da vez en su carrera



2022: 64 (41-3-20)

2025: 60 (32-1-27)



Coincidentemente, el #cubano #mexicano Arozarena llegó en este mismo partido a 30 robos por segunda vez, pues tuvo 32 bases robas también en el 2022… pic.twitter.com/PCf05h6gTG — Official baseball stats by SC (@SABRCubanBall) September 27, 2025

亞羅薩雷納說：「我知道擊中得很紮實，但角度有點奇怪，不確定結果會如何，不過最後變成二壘安打，還算滿意。」

他接著說：「我還記得WBC時被他三振，朋友們也告訴我『他是很厲害的投手』，所以我其實很期待再次對決，心裡多少有點像是復仇吧，能敲出二壘打很好，當然，他是非常優秀的投手，充滿年輕的天賦，我也很高興能再和他交手。」

被問到2年前的朗希與此時相比有何不同，亞羅薩雷納表示：「其實幾乎一樣，他在WBC投出100英里速球，今天也一樣，但他真的是一位極具天賦的年輕投手，對道奇來說是巨大的戰力，我認為他會在聯盟中邊打邊學，並不斷成長，未來將更具威脅。」