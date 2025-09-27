運動雲

>

亞羅薩雷納WBC後再戰朗希　敲射牆二壘安打「心裡像是復仇」

▲▼水手亞羅薩雷納。（圖／路透）

▲亞羅薩雷納。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

日本火球男佐佐木朗希今（27）日代表洛杉磯道奇中繼登板對戰西雅圖水手，主投1局被敲1安打無失分。賽後，唯一敲安的墨西哥籍水手強打亞羅薩雷納（Randy Arozarena）也回顧了這場自2023年WBC以來的再次對決。

7局下2人出局壘上無人時，亞羅薩雷納逮中佐佐木當日最快球速100.1英里（約161.1公里）的速球，將球強勁擊向左外野全壘打牆，形成二壘安打。值得一提的是，這支381英尺的長打，在大聯盟30座球場中的11座，足以飛出牆外。

[廣告]請繼續往下閱讀...

亞羅薩雷納說：「我知道擊中得很紮實，但角度有點奇怪，不確定結果會如何，不過最後變成二壘安打，還算滿意。」

他接著說：「我還記得WBC時被他三振，朋友們也告訴我『他是很厲害的投手』，所以我其實很期待再次對決，心裡多少有點像是復仇吧，能敲出二壘打很好，當然，他是非常優秀的投手，充滿年輕的天賦，我也很高興能再和他交手。」

被問到2年前的朗希與此時相比有何不同，亞羅薩雷納表示：「其實幾乎一樣，他在WBC投出100英里速球，今天也一樣，但他真的是一位極具天賦的年輕投手，對道奇來說是巨大的戰力，我認為他會在聯盟中邊打邊學，並不斷成長，未來將更具威脅。」

 
關鍵字： MLB洛杉磯道奇佐佐木朗希亞羅薩雷納

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國隊　晉級冠軍戰占優勢

亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國隊　晉級冠軍戰占優勢

平野：對手一定很討厭我們的守備！也不知為何岳東華被挑戰

平野：對手一定很討厭我們的守備！也不知為何岳東華被挑戰

史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜　佐佐木朗希飆速161道奇鎖勝

史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜　佐佐木朗希飆速161道奇鎖勝

亞錦賽盧孟揚掛帥先發！對中國打線出爐　中華隊拚晉級冠軍戰

亞錦賽盧孟揚掛帥先發！對中國打線出爐　中華隊拚晉級冠軍戰

決戰天王山！平野祭王牌：派出最好投手　樂天搶連勝拚登頂

決戰天王山！平野祭王牌：派出最好投手　樂天搶連勝拚登頂

大谷翔平的「肩寬Bug」引發熱議　球迷驚呼「這比例怎麼回事」

大谷翔平的「肩寬Bug」引發熱議　球迷驚呼「這比例怎麼回事」

大谷翔平炸裂！舒瓦伯今日掛零差距2轟　全壘打王爭奪進入最終3戰

大谷翔平炸裂！舒瓦伯今日掛零差距2轟　全壘打王爭奪進入最終3戰

21歲前英超兵工廠小將不幸過世　比賽中意外「撞牆」釀悲劇

21歲前英超兵工廠小將不幸過世　比賽中意外「撞牆」釀悲劇

亞錦賽中華隊致命保送2比3遭日本逆轉　複賽首戰吞敗仍握晉級機會

亞錦賽中華隊致命保送2比3遭日本逆轉　複賽首戰吞敗仍握晉級機會

內外野全數售罄！時隔9年桃園再度滿場　波賽樂天王山力抗李博登

內外野全數售罄！時隔9年桃園再度滿場　波賽樂天王山力抗李博登

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

熱門新聞

亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國隊　晉級冠軍戰占優勢

平野：對手一定很討厭我們的守備！也不知為何岳東華被挑戰

史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜　佐佐木朗希飆速161道奇鎖勝

亞錦賽盧孟揚掛帥先發！對中國打線出爐　中華隊拚晉級冠軍戰

決戰天王山！平野祭王牌：派出最好投手　樂天搶連勝拚登頂

大谷翔平的「肩寬Bug」引發熱議　球迷驚呼「這比例怎麼回事」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國

2平野：對方一定很討厭我們的守備！

3史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜

4亞錦賽兄弟投手盧孟揚掛帥先發對中國

5決戰天王山！平野祭王牌　樂天拚登頂

最新新聞

1中信兄弟7比5擊退樂天桃猿

2徐若熙6局無失分　味全9比0大勝悍將

3「程序都搞錯！」洪總無奈談9局爭議

49局爭議判決　林岳平還原狀況

5獅終止大巨蛋6連敗　奧德銳說好累

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

打擊王熱門！吳念庭以平常心迎戰　得點圈火力再發揮

統一獅致敬儀式驚喜滿滿！　林智勝變身Uniboy嗨跳獅王點將錄

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

樂天4比0完封　威能帝放眼周末與兄弟「天王山」：我們要贏下來

【半個鄉消失】光復被淹成「泥海」 震撼衛星對比照曝！ #花蓮

【台灣最美的畫面】整車人全在光復站下車 暖心一幕讓人感動！ #花蓮

華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」

【超感動❤】南橫路斷！部落村民接力運物資彼此打氣

【花蓮堰塞湖空拍】山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366