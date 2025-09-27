大都會關鍵戰崩盤　2比6遭馬林魚逆轉恐斷送季後賽希望

▲阿坎塔拉（Sandy Alcantara）。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會27日在邁阿密loanDepot球場登場，吸引大量來自皇后區、曼哈頓、威徹斯特與新澤西的球迷湧入現場；然而，這些原本為了力挺球隊而來的支持者，多數時間卻只能無奈的向場上噓聲四起。

這場比賽對大都會而言關乎季後賽命運，但他們在前半段建立領先後再度崩盤，最終以2比6不敵已確定淘汰的馬林魚，也讓他們在外卡競爭陷入被動局面。

比賽一開始，大都會掌握主導權。林多（Francisco Lindor）首打席就砲轟2022年國聯賽揚獎得主阿坎塔拉（Sandy Alcantara），幫助球隊先馳得點，但梅子軍團在後面錯失數次追加分數的機會後，第5局成為轉折點。

馬林魚在面對菜鳥先發斯普羅特（Brandon Sproat）時，靠著3支連續安打掀起攻勢，其中包括強斯頓（Troy Johnston）一記擦過阿隆索（Pete Alonso）手套的安打，以及埃爾南德茲（Heriberto Hernández）的追平三壘打。

隨後，馬西（Jakob Marsee）的滾地球帶回超前分，若非阿隆索處理失誤，可能結果不同；拉米雷斯（Agustín Ramírez）更在無人阻止下連盜二、三壘，讓艾德華茲（Xavier Edwards）補上打點安打，最後諾比（Connor Norby）再轟出2分砲徹底擊潰大都會。

主帥痛批：同樣錯誤一次又一次

賽後，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）直言：「這是我的責任，也是大家的責任，因為我們持續犯下相同錯誤，這正在讓我們輸掉比賽。」

他也特別指出，在投手索托（Gregory Soto）與捕手托倫斯（Luis Torrens）搭配時，被對手輕鬆盜壘的狀況令人不滿，甚至懷疑馬林魚掌握了投手暗號，「白白送出壘包，會直接改變一整局的走向，」他說。

「我們把自己逼到這個位置，」門多薩補充道，「我們得連贏兩場再看會怎樣，但這都是我們自己造成的。」

數據劣勢拖累 防守失誤更顯關鍵



其實，大都會的防守問題早已有跡可循。比賽前，他們在全大聯盟「高於平均守備出局數（Outs Above Average）」僅排名第22，數值為 -15，相較之下，紅雀以+34高居第一，而近來，大都會的失誤更是頻頻出現在比賽關鍵時刻，放大了問題的影響。

季後賽命懸一線

這場失利讓辛辛那提紅人追平戰績，並因擁有對戰優勢，等同於大都會落後一場；若要挺進季後賽，大都會必須在最後兩戰的勝場數超越紅人。

接下來的週末，大都會將面對馬林魚先發佩雷斯（Eury Pérez）與卡布雷拉（Edward Cabrera），而他們則得動用霍姆斯（Clay Holmes）以及幾乎整個投手群來應戰，若戰線延伸至第162場關鍵戰，除了麥克林（Nolan McLean），幾乎所有投手都將隨時待命。

阿隆索則說：「好在還沒結束，所以我們之後再去面對。但希望我們明天能贏球，就不用面對那種現實了。」

馬林魚：攪局才是樂趣

雖然馬林魚已於稍早遭淘汰出局，但球員仍將擊敗大都會視為目標，諾比表示：「贏，贏，把他們淘汰，那是分區對手，我們整年都對他們打得不錯，而且，是的，我們想扮演攪局者；我去年在這裡也做過，我們在德州也做過，現在我們正試著再做一次，而目標永遠不會改變，不管我們名字旁邊什麼時候出現那個代表淘汰的『E』，昨晚被淘汰也好，都不重要，勝利永遠是第一目標。」

MARLINS WIN!



The Marlins beat the Mets 6-2 Friday night as Xavier Edwards collected three hits in the victory. Sandy Alcantara went seven innings as well.



Edwards was with @SStrom_ after the win! pic.twitter.com/HArZH8yfnA — Marlins Radio Network (@MarlinsRadio) September 27, 2025

馬林魚至少已經成功達成一件事：大都會已經無法完全掌握自己的命運，即使贏下最後兩場比賽，他們仍可能被擋在季後賽門外。