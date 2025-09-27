史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜　佐佐木朗希飆速161道奇鎖勝

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇27日（台灣時間）出戰水手，佐佐木朗希中繼1局飆速161公里，牛棚險些翻盤，最終仍以3比2獲勝。大谷翔平擔任先發第一棒指定打擊，3打數無安打，吞下1次三振，有1次保送並跑出1次盜壘，寫下大聯盟史上首位「兩度達成50轟20盜」的球員紀錄。

大谷翔平第2打席選到四壞保送，達成個人生涯第2長的30場連續上壘紀錄，並完成本季第20次盜壘。他本季已擊出54轟，繼去年「54轟59盜」後，再次完成「50轟20盜」的里程碑。然而此戰未能開轟，他與費城人隊施瓦伯（Kyle Schwarber）的全壘打王爭奪戰仍維持2支差距。

[廣告]請繼續往下閱讀...

水手1局下靠著道奇左外野手康佛托（Michael Conforto）失誤先馳得點，道奇3局上展開反攻，拉辛（Dalton Rushing）掃出安打，E.赫南德茲（Enrique Hernández）隨即轟出兩分砲，一棒超前。

道奇6局上再起攻勢，康佛托選到保送，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）敲安打推進，兩出局後，拉辛擊出適時安打再下一城。

佐佐木朗希7局下登板，最快球速99.8英里（約161公里），被亞羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出二壘安打，但隨後三振全壘打王羅利（Cal Raleigh），合計飆出2次三振，無失分。

不過道奇8局下由崔南（Blake Treinen）接替，卻遭坎佐內（Dominic Canzone）狙擊，水手追回至2比3。9局下史考特（Tanner Scott）登板，一度被攻佔滿壘，所幸最終三振蘇亞雷茲（Eugenio Suárez），驚險守住勝利。