內外野全數售罄！時隔9年桃園再度滿場　波賽樂天王山力抗李博登

▲內外野全數售罄！滿場見證猿象天王山對決 波賽樂桃猿主場力抗李博登。（圖／樂天桃猿提供）



記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒週末重頭戲「天王山之戰」27日傍晚17:05分將在樂天桃園棒球場正式登場，由主場樂天桃猿迎戰踢館的中信兄弟；賽前內外野票券早已全數售罄，包含追加開放的左外野一般席座位亦已完售，預計將創下球場整修後的首場滿場紀錄，也讓外界引頸期盼，重新整建後的桃園球場觀眾容量將首次揭曉。

本場雙方皆推出強投應戰；中信兄弟由近期狀態火熱的洋投李博登掛帥先發，賽季他已出賽12場皆為先發，繳出5勝3敗、自責分率2.11的優異成績，72.2局投球中送出53次三振、僅14次保送，WHIP為穩定的1.16。

[廣告]請繼續往下閱讀...

特別是在對桃猿的對戰方面，李博登本季2度出戰皆勝，對戰防禦率為2.77，堪稱「猿隊剋星」。

另一邊樂天桃猿則推出波賽樂迎戰，雖有穩定先發輪值表現，但本季表現略顯起伏，目前戰績為5勝6敗、自責分率3.88；面對兄弟的壓制力不足，是球隊本場一大隱憂，本季對黃衫軍的兩次交手僅留下1敗、對戰防禦率高達8.59，需提防兄弟打線的火力再次造成傷害。

隨著賽季進入白熱化階段，此役不僅是兩隊戰績拉鋸的關鍵分水嶺，雙方勢必全力以赴，球迷今晚湧入滿場桃園球場，共同見證這場影響深遠的重量級對決。