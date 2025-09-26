運動雲

>

高宇杰關鍵期缺陣　林吳晉瑋盼與陳統恩守護本壘

▲林吳晉瑋 。（圖／中信兄弟提供）

▲林吳晉瑋 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／新北報導

中信兄弟捕手林吳晉瑋6月因右手鉤狀骨骨折動刀，休養3個月後於9月23日重返一軍。昨日賽事在後段替補登場，他坦言復健過程辛苦，能提前回到場上是努力與隊友支持的成果，也希望在這段時間好好把握機會，和陳統恩一同扛起蹲捕重責大任。

林吳晉瑋回憶，受傷發生在狀況還不錯的時候，「真的很突然。」當時心情難免低落，不過隊友們用幽默化解壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於鉤狀骨傷勢幾乎都是因揮棒用力過猛導致，曾因鉤狀骨動刀的學長周思齊也說過，很多人形容這是強打者症候群，跟腹斜肌拉傷一樣。

林吳晉瑋笑說，「像宇杰（高宇杰）、威晨（王威晨）也有跟我開玩笑說，強打者先休息，用這種方式鼓勵我。」

談到復健過程，他直言「剛開刀完的那段最辛苦」，尤其推傷口的過程最為痛苦，體能重建也相當煎熬。幸運的是，恢復速度超乎醫療團隊預期，「目前是比當初預估提前2到4周回來，其實恢復得比想像快。」

林吳晉瑋強調，重返一軍後最重要的是把握機會，「這是我們在壓力下成長的最好時機。」他表示，過去多半接替高宇杰在後半段蹲捕，「有他在，會比較有安定感，現在少了他，就和統恩一起扛這個責任，很期待在這種高張力的狀況下去比賽。」

在兄弟爭奪季後賽關鍵期，林吳晉瑋直言難免會有壓力，面對教練團的期待，他強調做好本分，「不想辜負教練的信任。」

除了場上的責任，林吳晉瑋也感謝小高的提醒，「在我上來之前，他有叫我好好加油，不要去想那個戰績，做好自己自己該做的東西。」

總教練平野惠一昨天受訪時表示，林吳晉瑋復原速度超乎預期，不過目前還是會擔心他實戰感覺。對此林吳晉瑋認為，蹲捕方面沒有太大問題，「主要是打擊節奏還要調整。

關鍵字： 棒球中信兄弟林吳晉瑋捕手復健中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

亞錦賽中韓大戰！中國7局猛攻追近比分　韓國1.5軍班底8比6險勝

亞錦賽中韓大戰！中國7局猛攻追近比分　韓國1.5軍班底8比6險勝

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

陳金鋒證實林哲瑄已轉教練不會再上場　今年剩餘賽事不啟用新人

陳金鋒證實林哲瑄已轉教練不會再上場　今年剩餘賽事不啟用新人

羅伯斯執教10年9度封王：翔平的時代要來了！感謝柯蕭18年貢獻

羅伯斯執教10年9度封王：翔平的時代要來了！感謝柯蕭18年貢獻

「或許是最後一次」柯蕭裸上身嗨慶封王：連褲子都不想穿了！

「或許是最後一次」柯蕭裸上身嗨慶封王：連褲子都不想穿了！

【懷疑喵生】貓咪被伯恩山幼犬包圍狂吸！表情超淡定XD

熱門新聞

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

亞錦賽中韓大戰！中國7局猛攻追近比分　韓國1.5軍班底8比6險勝

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

2大谷翔平豪語挑戰世界大賽二連霸！

3亞錦賽韓國1.5軍班底驚險贏中國

4大谷慶祝細節被捕捉　球迷驚太帥

5兄弟今卡位季後賽　全年也準備亮燈

最新新聞

1中華隊觸身球丟分　2比3飲恨日本

2登峰造極明男女冠軍出爐　公益賽吸睛

3高宇杰關鍵期缺陣　林吳盼守護本壘

4巴塞隆納亞馬爾宣布傷癒回歸

5林智勝化身Uniboy！嗨跳獅王點將錄

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

打擊王熱門！吳念庭以平常心迎戰　得點圈火力再發揮

【慈妹慘遭抬起？】還好邦妮出來救人了XD

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

【揪心呼喊】「我爸爸一定在最裡面」　兒淚等機具救援

【竟然都沒掉？！】騎士見前車「平板放車頂」貼心提醒 駕駛嚇壞狂道謝XD

泰國曼谷驚現巨無霸天坑　施工釀路面坍方50公尺深！

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

【空拍對比】堰塞湖溢流前後畫面曝！壩體被沖成V型
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366