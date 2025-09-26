高宇杰關鍵期缺陣　林吳晉瑋盼與陳統恩守護本壘





中信兄弟捕手林吳晉瑋6月因右手鉤狀骨骨折動刀，休養3個月後於9月23日重返一軍。昨日賽事在後段替補登場，他坦言復健過程辛苦，能提前回到場上是努力與隊友支持的成果，也希望在這段時間好好把握機會，和陳統恩一同扛起蹲捕重責大任。

林吳晉瑋回憶，受傷發生在狀況還不錯的時候，「真的很突然。」當時心情難免低落，不過隊友們用幽默化解壓力。

由於鉤狀骨傷勢幾乎都是因揮棒用力過猛導致，曾因鉤狀骨動刀的學長周思齊也說過，很多人形容這是強打者症候群，跟腹斜肌拉傷一樣。

林吳晉瑋笑說，「像宇杰（高宇杰）、威晨（王威晨）也有跟我開玩笑說，強打者先休息，用這種方式鼓勵我。」

談到復健過程，他直言「剛開刀完的那段最辛苦」，尤其推傷口的過程最為痛苦，體能重建也相當煎熬。幸運的是，恢復速度超乎醫療團隊預期，「目前是比當初預估提前2到4周回來，其實恢復得比想像快。」

林吳晉瑋強調，重返一軍後最重要的是把握機會，「這是我們在壓力下成長的最好時機。」他表示，過去多半接替高宇杰在後半段蹲捕，「有他在，會比較有安定感，現在少了他，就和統恩一起扛這個責任，很期待在這種高張力的狀況下去比賽。」

在兄弟爭奪季後賽關鍵期，林吳晉瑋直言難免會有壓力，面對教練團的期待，他強調做好本分，「不想辜負教練的信任。」

除了場上的責任，林吳晉瑋也感謝小高的提醒，「在我上來之前，他有叫我好好加油，不要去想那個戰績，做好自己自己該做的東西。」

總教練平野惠一昨天受訪時表示，林吳晉瑋復原速度超乎預期，不過目前還是會擔心他實戰感覺。對此林吳晉瑋認為，蹲捕方面沒有太大問題，「主要是打擊節奏還要調整。