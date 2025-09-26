▲我回來了！亞馬爾宣布傷癒回歸 巴塞隆納週末迎戰皇家社會。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

巴塞隆納球星亞馬爾（Lamine Yamal）正式宣布傷癒復出，他確認將在週日對陣皇家社會的西甲比賽中披掛上陣，結束因鼠蹊部傷勢而缺席的4場比賽。

September 26, 2025

這位年僅18歲的天才小將，自9月國際比賽日前就未曾出賽，缺席了巴塞隆納戰勝瓦倫西亞、紐卡索聯、赫塔費以及皇家奧維耶多的比賽；亞馬爾週五在社群媒體上發布一段展示生涯精彩瞬間的影片，並寫下：「嘿！我回來了（Hey! I'm back）。」

在受傷之前，亞馬爾本季開局狀態極佳，於西甲前3場比賽中攻入2球並送出2次助攻；隨後，他又在西班牙於世界盃資格賽戰勝保加利亞與土耳其的比賽中再貢獻3次助攻。

然而，亞馬爾原本就帶著輕微的鼠蹊部不適前往國家隊，結果在比賽中加重了傷勢；這讓巴塞隆納主帥弗利克（Hansi Flick）頗為不滿，他指責西班牙隊「沒有好好照顧年輕球員」。

對此，西班牙主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）本週回應：「我對弗利克的想法不感興趣，」而弗利克則淡然表示：「我可以接受（I can live with that）。」

除了亞馬爾復出外，巴塞隆納還需關注另一名前鋒拉菲尼亞（Raphinha）的傷情，這位巴西球員在週四3比1戰勝奧維耶多的比賽中於下半場被換下；弗利克解釋：「這只是預防性措施，我不認為會是嚴重傷勢，」拉菲尼亞將於週五在訓練基地接受進一步檢查。

此外，左後衛巴爾德（Alejandro Balde）已接近重返一線隊；但門將特爾施特根（Marc-André ter Stegen）和中場加維（Gavi）仍是長期傷缺，其中加維已被宣布將缺席長達5個月；另一名中場洛佩斯（Fermín López）則因上週對赫塔費的比賽中受傷，將休戰3週。

截至目前，巴塞隆納本季7場各項賽事保持不敗，唯一未取勝的是8月與巴列卡諾（Rayo Vallecano）1比1的平局，目前他們在西甲積分榜上以兩分之差落後領先的皇家馬德里。