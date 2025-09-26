運動雲

「安可學一下！」林智勝變身Uniboy嗨跳獅王點將錄

▲今日龍獅對戰最終回，獅隊贈送林智勝台南球場榮耀紀錄版 。（圖／統一獅提供）

▲大師兄圓夢！林智勝跳「獅王點將錄」 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEn獅今日（26日）於高雄澄清湖棒球場迎戰味全龍，例行賽最終戰前特別舉辦「林智勝致敬儀式」。大師兄不僅回顧生涯精彩時刻，更親自登場完成心願，與UniGirls共同跳起經典的「獅王點將錄」應援。

林智勝受訪時感性表示，重返澄清湖彷彿回到家，「這是我初登板，也是Lanew成立的第一個球場，我的家鄉、住家也都在高雄。」對他來說特別有意義。」 

回顧致敬影片，他笑說印象最深刻的片段，是從擊出「嘟嘟」潘威倫手中擊出全壘打

當主持人問起「還有什麼想完成的夢想？」林智勝毫不猶豫回答，「我想跳獅隊開場舞！」隨即在現場向「舞癡」林安可喊話，「安可、安可，安可學一下！」

在主持人小孟邀請下，UniGirls陪同大師兄一同登台大跳「獅王點將錄」，林智勝「一日Uniboy」圓夢成功。

統一獅特別製作「林智勝榮耀時刻紀錄版」，收錄台南初登板、最後一場出賽，以及打破全壘打王紀錄等里程碑，由隊長陳傑憲代表致贈。老友陳鏞基則準備一套繡有林智勝引退LOGO的高爾夫球桿套組，祝福他退役後在球場外同樣揮灑自如。

由於台南球場因風災下半季封館，獅隊也精心剪輯台南與澄清湖的生涯回顧影片，讓球迷與大師兄一同走過最榮耀的瞬間。

▲▼今日龍獅對戰最終回，獅隊贈送林智勝台南球場榮耀紀錄版；陳鏞基特別訂製林智勝LOGO高爾夫球桿套組送上祝福。（圖／統一獅提供）

▲今日龍獅對戰最終回，獅隊贈送林智勝台南球場榮耀紀錄版 。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 林智勝UniGirls統一獅澄清湖棒球中職

