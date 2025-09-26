運動雲

>

桃園盃／游子慶猛打賞！鶯歌工商連勝晉級　對韓國仍要全力搶勝

▲桃園盃鶯歌工商。（圖／記者楊舒帆攝）

▲桃園盃鶯歌工商。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

桃園盃青棒賽26日在大園棒球場進行，鶯歌工商火力全開，以13比1提前扣倒美和中學，取得2連勝。27日將對戰韓國京畿道，持續全力搶勝。

鶯歌工商先發投手林鎮羽主投3局，被敲2支安打，投出5次三振，失1分；接替的楊定鋼、曾乙倫合力完成1局，三投聯手壓制對手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鶯歌工商首局靠著3次保送攻佔滿壘，陳鉅霖安打送回1分，林鑫宏挨觸身球再送回1分。美和換投後仍被游子慶三壘安打重創，隨後又發生保送與守備失誤，單局猛灌8分奠定勝基。2局下靠林鑫宏、游子慶安打串連再添1分；3局下游子慶再度建功，單場第三支安打貢獻，搭配許育傑的安打及2次保送再攻下4分。

鶯歌工商教練增鈺傑表示：「原本就設定林鎮羽投2到3局，他有積極攻擊好球帶，用頭腦與打者對決，把該做的任務完成。」全場鶯歌共擊出8支安打，加上對手奉送9次四死球，攻勢綿延不斷。增鈺傑也說：「第一局就發揮得很好，選球確實，大膽進攻。」

此役第六棒游子慶單場3安打、貢獻4打點，成為贏球功臣。增鈺傑透露，他會將游子慶安排在第一棒或第六棒，「他的擊球率高、攻擊慾望強，擊球紮實，近期狀況不錯。」游子慶則說，無論打第幾棒，只要有先發機會就很珍惜，「從立德盃以來打擊手感都很好，升上高二後獲得更多機會，希望能好好把握。」

鶯歌工商已連勝麥寮高中與美和中學，下一戰將對上韓國京畿道。雖已篤定晉級，增鈺傑仍強調會全力應戰：「韓國球員看起來素質不錯，能與他們交手是很好的經驗。」游子慶則在場邊觀察韓國隊，他自信地說，希望能打出強勁擊球突破他們的防線，全力放手一搏。

關鍵字： 青棒鶯歌工商連勝桃園盃游子慶

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

亞錦賽中韓大戰！中國7局猛攻追近比分　韓國1.5軍班底8比6險勝

亞錦賽中韓大戰！中國7局猛攻追近比分　韓國1.5軍班底8比6險勝

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

陳金鋒證實林哲瑄已轉教練不會再上場　今年剩餘賽事不啟用新人

陳金鋒證實林哲瑄已轉教練不會再上場　今年剩餘賽事不啟用新人

羅伯斯執教10年9度封王：翔平的時代要來了！感謝柯蕭18年貢獻

羅伯斯執教10年9度封王：翔平的時代要來了！感謝柯蕭18年貢獻

「或許是最後一次」柯蕭裸上身嗨慶封王：連褲子都不想穿了！

「或許是最後一次」柯蕭裸上身嗨慶封王：連褲子都不想穿了！

【沒收撤離通知】母、姊命喪泥流中！他等水退揹母遺體上屋頂

熱門新聞

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

亞錦賽中韓大戰！中國7局猛攻追近比分　韓國1.5軍班底8比6險勝

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

2大谷翔平豪語挑戰世界大賽二連霸！

3亞錦賽韓國1.5軍班底驚險贏中國

4大谷慶祝細節被捕捉　球迷驚太帥

5兄弟今卡位季後賽　全年也準備亮燈

最新新聞

1二軍光哥特調　葉子霆球棒控制能力up

2中職二軍總冠軍賽9月30日嘉義開打

3鶯歌工商2連勝晉級！13比1扣倒美和

4「北海道阿嬤」跨海應援王柏融

5王柏融迎「北海道阿嬤」來台應援

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

打擊王熱門！吳念庭以平常心迎戰　得點圈火力再發揮

【慈妹慘遭抬起？】還好邦妮出來救人了XD

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

【揪心呼喊】「我爸爸一定在最裡面」　兒淚等機具救援

【竟然都沒掉？！】騎士見前車「平板放車頂」貼心提醒 駕駛嚇壞狂道謝XD

泰國曼谷驚現巨無霸天坑　施工釀路面坍方50公尺深！

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

【空拍對比】堰塞湖溢流前後畫面曝！壩體被沖成V型
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366