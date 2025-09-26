桃園盃／游子慶猛打賞！鶯歌工商連勝晉級　對韓國仍要全力搶勝

▲桃園盃鶯歌工商。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

桃園盃青棒賽26日在大園棒球場進行，鶯歌工商火力全開，以13比1提前扣倒美和中學，取得2連勝。27日將對戰韓國京畿道，持續全力搶勝。

鶯歌工商先發投手林鎮羽主投3局，被敲2支安打，投出5次三振，失1分；接替的楊定鋼、曾乙倫合力完成1局，三投聯手壓制對手。

鶯歌工商首局靠著3次保送攻佔滿壘，陳鉅霖安打送回1分，林鑫宏挨觸身球再送回1分。美和換投後仍被游子慶三壘安打重創，隨後又發生保送與守備失誤，單局猛灌8分奠定勝基。2局下靠林鑫宏、游子慶安打串連再添1分；3局下游子慶再度建功，單場第三支安打貢獻，搭配許育傑的安打及2次保送再攻下4分。

鶯歌工商教練增鈺傑表示：「原本就設定林鎮羽投2到3局，他有積極攻擊好球帶，用頭腦與打者對決，把該做的任務完成。」全場鶯歌共擊出8支安打，加上對手奉送9次四死球，攻勢綿延不斷。增鈺傑也說：「第一局就發揮得很好，選球確實，大膽進攻。」

此役第六棒游子慶單場3安打、貢獻4打點，成為贏球功臣。增鈺傑透露，他會將游子慶安排在第一棒或第六棒，「他的擊球率高、攻擊慾望強，擊球紮實，近期狀況不錯。」游子慶則說，無論打第幾棒，只要有先發機會就很珍惜，「從立德盃以來打擊手感都很好，升上高二後獲得更多機會，希望能好好把握。」

鶯歌工商已連勝麥寮高中與美和中學，下一戰將對上韓國京畿道。雖已篤定晉級，增鈺傑仍強調會全力應戰：「韓國球員看起來素質不錯，能與他們交手是很好的經驗。」游子慶則在場邊觀察韓國隊，他自信地說，希望能打出強勁擊球突破他們的防線，全力放手一搏。