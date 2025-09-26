運動雲

>

拿「鄉村Kobe」換？湖人仍想追爵士長人　將第3度出手搶人

▲▼爵士中鋒凱斯勒。（圖／路透）

▲湖人鎖定猶他長人凱斯勒，計畫新賽季再度出手。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

湖人休賽季補進狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton），看似解決內線問題，但球團仍未放棄對爵士年輕長人凱斯勒（Walker Kessler）的追逐。據《Lakers Daily》報導，聯盟消息人士透露，湖人計畫在2025-26賽季再度出手，這將是總管佩林卡（Rob Pelinka）連續第3年試圖交易得到他。

艾頓在與拓荒者達成買斷後成為自由球員，隨即加盟湖人，背後推手是洛城「新門面」唐西奇（Luka Doncic），他在休賽季完成3年延長合約，並透過與艾頓同一經紀人達菲（Bill Duffy）的關係協助招募。不過，即便已補進艾頓，湖人依舊將目光投向凱斯勒，看好他憑藉強大「吃餅」能力與護框本領，與唐西奇、詹姆斯（LeBron James）組成理想組合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼湖人詹姆斯、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯、里夫斯（左）。（圖／達志影像／美聯社）

24歲的凱斯勒來自亞特蘭大，被視為最具潛力的年輕中鋒之一。上季他替爵士出戰58場，場均繳出11.1分、12.2籃板、2.4阻攻，命中率高達66.3%，累積28場「雙十」。爵士預計不會與他達成菜鳥合約延長，但球團對他開價極高，有消息稱湖人若想得到他，必須送出「鄉村Kobe」里夫斯（Austin Reaves）以及多枚首輪籤。

湖人預計以現有陣容迎接新賽季，主帥瑞迪克（JJ Redick）將排出唐西奇、里夫斯、八村壘、詹姆斯與艾頓的先發組合，史馬特（Marcus Smart）、拉拉維亞（Jake LaRavia）等新援從板凳出發。除非邁阿密熱火願將威金斯（Andrew Wiggins）交易到洛城，否則在明年季中交易截止前，紫金大軍應該不會有大動作。

凱斯勒交易傳聞已成為湖人球迷的熱門話題，佩林卡也展現強烈企圖心，前兩年未果，2026年2月是否終能如願？有待時間揭曉。

關鍵字： NBA洛杉磯湖人猶他爵士凱斯勒唐西奇詹姆斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

亞錦賽中韓大戰！中國7局猛攻追近比分　韓國1.5軍班底8比6險勝

亞錦賽中韓大戰！中國7局猛攻追近比分　韓國1.5軍班底8比6險勝

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

陳金鋒證實林哲瑄已轉教練不會再上場　今年剩餘賽事不啟用新人

陳金鋒證實林哲瑄已轉教練不會再上場　今年剩餘賽事不啟用新人

羅伯斯執教10年9度封王：翔平的時代要來了！感謝柯蕭18年貢獻

羅伯斯執教10年9度封王：翔平的時代要來了！感謝柯蕭18年貢獻

「或許是最後一次」柯蕭裸上身嗨慶封王：連褲子都不想穿了！

「或許是最後一次」柯蕭裸上身嗨慶封王：連褲子都不想穿了！

ROSÉ公開〈APT.〉第一版　少了火星人歌詞大不同！

熱門新聞

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

亞錦賽中韓大戰！中國7局猛攻追近比分　韓國1.5軍班底8比6險勝

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

2大谷翔平豪語挑戰世界大賽二連霸！

3亞錦賽韓國1.5軍班底驚險贏中國

4大谷慶祝細節被捕捉　球迷驚太帥

5兄弟今卡位季後賽　全年也準備亮燈

最新新聞

1二軍光哥特調　葉子霆球棒控制能力up

2中職二軍總冠軍賽9月30日嘉義開打

3鶯歌工商2連勝晉級！13比1扣倒美和

4「北海道阿嬤」跨海應援王柏融

5王柏融迎「北海道阿嬤」來台應援

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

打擊王熱門！吳念庭以平常心迎戰　得點圈火力再發揮

【慈妹慘遭抬起？】還好邦妮出來救人了XD

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

【揪心呼喊】「我爸爸一定在最裡面」　兒淚等機具救援

【竟然都沒掉？！】騎士見前車「平板放車頂」貼心提醒 駕駛嚇壞狂道謝XD

泰國曼谷驚現巨無霸天坑　施工釀路面坍方50公尺深！

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

【空拍對比】堰塞湖溢流前後畫面曝！壩體被沖成V型
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366