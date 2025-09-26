拿「鄉村Kobe」換？湖人仍想追爵士長人　將第3度出手搶人

▲湖人鎖定猶他長人凱斯勒，計畫新賽季再度出手。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

湖人休賽季補進狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton），看似解決內線問題，但球團仍未放棄對爵士年輕長人凱斯勒（Walker Kessler）的追逐。據《Lakers Daily》報導，聯盟消息人士透露，湖人計畫在2025-26賽季再度出手，這將是總管佩林卡（Rob Pelinka）連續第3年試圖交易得到他。

艾頓在與拓荒者達成買斷後成為自由球員，隨即加盟湖人，背後推手是洛城「新門面」唐西奇（Luka Doncic），他在休賽季完成3年延長合約，並透過與艾頓同一經紀人達菲（Bill Duffy）的關係協助招募。不過，即便已補進艾頓，湖人依舊將目光投向凱斯勒，看好他憑藉強大「吃餅」能力與護框本領，與唐西奇、詹姆斯（LeBron James）組成理想組合。

▲湖人詹姆斯、里夫斯（左）。（圖／達志影像／美聯社）

24歲的凱斯勒來自亞特蘭大，被視為最具潛力的年輕中鋒之一。上季他替爵士出戰58場，場均繳出11.1分、12.2籃板、2.4阻攻，命中率高達66.3%，累積28場「雙十」。爵士預計不會與他達成菜鳥合約延長，但球團對他開價極高，有消息稱湖人若想得到他，必須送出「鄉村Kobe」里夫斯（Austin Reaves）以及多枚首輪籤。

湖人預計以現有陣容迎接新賽季，主帥瑞迪克（JJ Redick）將排出唐西奇、里夫斯、八村壘、詹姆斯與艾頓的先發組合，史馬特（Marcus Smart）、拉拉維亞（Jake LaRavia）等新援從板凳出發。除非邁阿密熱火願將威金斯（Andrew Wiggins）交易到洛城，否則在明年季中交易截止前，紫金大軍應該不會有大動作。

凱斯勒交易傳聞已成為湖人球迷的熱門話題，佩林卡也展現強烈企圖心，前兩年未果，2026年2月是否終能如願？有待時間揭曉。