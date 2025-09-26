亞錦賽中韓大戰！中國7局猛攻追近比分　韓國1.5軍班底8比6險勝

▲中國7局猛攻追近比分，韓國驚險逃過逆轉 。（圖／韓國棒協IG）

記者王真魚／綜合報導

亞錦賽複賽首戰登場，韓國以「1.5軍」班底出擊，雖然前半段火力兇猛，一度建立大幅領先，但在6、7局險些被中國隊翻盤，最終驚險以8比6守住勝果。

韓國靠著一連串戰術突破僵局。全多民遭觸身球保送，金炳俊短打形成內野安打，隨後任鍾成犧牲觸擊推進，雖然出局，但護送跑者上到二、三壘。接著中國守備出現失誤，讓全多民回壘得分；吳瑞鎮補上一支安打，送回金炳俊，韓國單局先拿下2分。

韓國打線3局上延續攻勢，先由柳賢俊安打開局，金炳俊保送上壘後，任鍾成擊出安打，直接送回兩名跑者；李承玟適時二壘安打，再添1分。韓國此局進帳3分，將領先擴大至5比0。

中國4局下展開反攻，梁培與王籽棋接連上壘，形成滿壘後，張嘉悅擊出滾地球造成雙殺，但三壘跑者仍回壘得分，中國先追回1分。

韓國沒有鬆懈，5局由金炳俊、任鍾成連續安打掀起攻勢，吳瑞鎮敲出長打送回1分，李承玟再補上滾地球帶有打點，單局灌進3分，持續掌握領先。

中國6局展現韌性，梁培敲安、王籽棋靠著觸身球上壘，趙辛龍適時安打送回1分，隨後暴投再送回壘上跑者，單局追回2分。

7局下，中國打線徹底甦醒，張嘉悅（ZHANG Jiayue）、梁培、王籽棋連續安打，加上侯翰鋼（HOU Hangang）的適時安打，先追回1分。之後韓國投手出現投手犯規，再送回1分，趙辛龍也補上關鍵安打，單局一口氣進帳3分，讓比數差距縮小到僅剩2分。

比賽進入後段，韓國打線未能再突破中國投手群的封鎖；9局下中國最後反攻，先由梁培遭三振，王籽棋、侯翰鋼接連擊出外野飛球出局，三上三下無功而返，最終韓國以 8比6 驚險收下勝利。