運動雲

>

亞錦賽中韓大戰！中國7局猛攻追近比分　韓國1.5軍班底8比6險勝

▲▼中國7局猛攻追近比分，韓國驚險逃過逆轉 。（圖／韓國棒協IG）

▲中國7局猛攻追近比分，韓國驚險逃過逆轉 。（圖／韓國棒協IG）

記者王真魚／綜合報導

亞錦賽複賽首戰登場，韓國以「1.5軍」班底出擊，雖然前半段火力兇猛，一度建立大幅領先，但在6、7局險些被中國隊翻盤，最終驚險以8比6守住勝果。

韓國靠著一連串戰術突破僵局。全多民遭觸身球保送，金炳俊短打形成內野安打，隨後任鍾成犧牲觸擊推進，雖然出局，但護送跑者上到二、三壘。接著中國守備出現失誤，讓全多民回壘得分；吳瑞鎮補上一支安打，送回金炳俊，韓國單局先拿下2分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓國打線3局上延續攻勢，先由柳賢俊安打開局，金炳俊保送上壘後，任鍾成擊出安打，直接送回兩名跑者；李承玟適時二壘安打，再添1分。韓國此局進帳3分，將領先擴大至5比0。

中國4局下展開反攻，梁培與王籽棋接連上壘，形成滿壘後，張嘉悅擊出滾地球造成雙殺，但三壘跑者仍回壘得分，中國先追回1分。

韓國沒有鬆懈，5局由金炳俊、任鍾成連續安打掀起攻勢，吳瑞鎮敲出長打送回1分，李承玟再補上滾地球帶有打點，單局灌進3分，持續掌握領先。

中國6局展現韌性，梁培敲安、王籽棋靠著觸身球上壘，趙辛龍適時安打送回1分，隨後暴投再送回壘上跑者，單局追回2分。

7局下，中國打線徹底甦醒，張嘉悅（ZHANG Jiayue）、梁培、王籽棋連續安打，加上侯翰鋼（HOU Hangang）的適時安打，先追回1分。之後韓國投手出現投手犯規，再送回1分，趙辛龍也補上關鍵安打，單局一口氣進帳3分，讓比數差距縮小到僅剩2分。

比賽進入後段，韓國打線未能再突破中國投手群的封鎖；9局下中國最後反攻，先由梁培遭三振，王籽棋、侯翰鋼接連擊出外野飛球出局，三上三下無功而返，最終韓國以 8比6 驚險收下勝利。

關鍵字： 棒球亞錦賽韓國中國勝利

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

陳金鋒證實林哲瑄已轉教練不會再上場　今年剩餘賽事不啟用新人

陳金鋒證實林哲瑄已轉教練不會再上場　今年剩餘賽事不啟用新人

「或許是最後一次」柯蕭裸上身嗨慶封王：連褲子都不想穿了！

「或許是最後一次」柯蕭裸上身嗨慶封王：連褲子都不想穿了！

羅伯斯執教10年9度封王：翔平的時代要來了！感謝柯蕭18年貢獻

羅伯斯執教10年9度封王：翔平的時代要來了！感謝柯蕭18年貢獻

兄弟11局7比6險勝悍將！全年、下半季封王有望明天一起亮

兄弟11局7比6險勝悍將！全年、下半季封王有望明天一起亮

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

熱門新聞

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

2大谷翔平豪語挑戰世界大賽二連霸！

3大谷慶祝細節被捕捉　球迷驚太帥

4兄弟今卡位季後賽　全年也準備亮燈

5大谷5年231轟＋604K　美媒：獨一無二

最新新聞

1上季才報銷！費城新星麥肯又受傷

2找到了！羅利60轟紀念球有插曲

3亞錦賽韓國1.5軍班底驚險贏中國

4MLB例行賽最後週末開打

5韓國京畿道教練讚台灣基本功紮實

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

打擊王熱門！吳念庭以平常心迎戰　得點圈火力再發揮

【慈妹慘遭抬起？】還好邦妮出來救人了XD

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

【揪心呼喊】「我爸爸一定在最裡面」　兒淚等機具救援

【竟然都沒掉？！】騎士見前車「平板放車頂」貼心提醒 駕駛嚇壞狂道謝XD

泰國曼谷驚現巨無霸天坑　施工釀路面坍方50公尺深！

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

【空拍對比】堰塞湖溢流前後畫面曝！壩體被沖成V型
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366