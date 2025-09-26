運動雲

瑞迪克執教1季就獲湖人續約　總管尊重詹皇「自主決定」未來

記者游郁香／綜合報導

NBA新賽季下個月開打，總管佩林卡（Rob Pelinka）今（26）日在開季記者會上拋出兩大焦點：一是續約上季才掌兵符的總教練瑞迪克（JJ Redick），明確表示對「少帥」的信任；二是把天王詹姆斯（LeBron James）的未來交給他本人決定，強調會尊重這位40歲超級巨星的自主權。

詹姆斯6月選擇執行2025-26賽季價值5260萬美元的球員選項，但與湖人並無更長期合約，引發外界揣測。佩林卡說，「我們最重要的就是尊重詹姆斯和他的家庭，讓他自己決定還要打幾年，他已經贏得這樣的權利。」他補充，球隊已圍繞詹皇與唐西奇（Luka Doncic）打造「有競爭力的堅強陣容」，希望陪伴詹皇繼續衝擊榮耀。

▲▼湖人主帥瑞迪克、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞迪克首季執教就率隊奪50勝，湖人開季前火速與他完成續約。（圖／達志影像／美聯社）

被問到是否願意讓詹姆斯以「湖人球員」身份退休時，佩林卡再度表態，「我們非常樂見這樣的結局，那將會是一個美好的故事。」

相比詹姆斯未來的不確定，瑞迪克的情況更加清晰。這位去年才上任的新手教頭，首季就率隊取得50勝、西區第3種子，如今獲得多年延長合約。佩林卡說，「他就是我們場上的領導者。這是我們所相信的方向，這是我們要依靠的基石，球員也會隨之塑造出新的球隊身份。長期規劃對於建構這支球隊非常重要。」

瑞迪克則感謝球團支持，坦言「首次執教就能獲得續約相當罕見」，也透露休賽季與詹姆斯、唐西奇都有良好互動，「詹姆斯現在心理狀態非常好，我相信他會傾盡全力。而我也期待看到最好的唐西奇，作為教練，我的工作就是每天把他的最佳狀態帶出來。」

▲▼湖人主帥瑞迪克、詹姆斯、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人總管佩林卡強調，詹姆斯的未來由他自己決定，球團將全力支持。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA洛杉磯湖人詹姆斯瑞迪克唐西奇

【對不起，救不了妳】母鬆手讓兒逃命！他泣訴「我先走了」

