大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

記者王真魚／綜合報導

道奇隊確定封王，而大谷翔平在香檳大戰中的一個小舉動，更是讓網路上掀起驚嘆。 洛杉磯道奇25日（台灣時間26日）客場擊敗響尾蛇，提前3場比賽確定完成國聯西區4連霸。

大谷、山本由伸加盟後連兩年品嘗封王滋味，佐佐木朗希雖然歷經艱辛，但加盟首年就首次感受奪冠喜悅。 道奇將於30日（台灣時間10月1日）從外卡系列賽開始挑戰，劍指球團史上首次世界大賽二連霸。

大聯盟（MLB）官方Instagram隨即發布海報風格的賀圖，道奇球團也在官方帳號上傳全隊合照，宣布地區冠軍捷報。 在X（前Twitter）上，「道奇地區優勝」一度竄升至趨勢榜首。

電視轉播中也播出了香檳大戰的畫面，其中大谷現身打開香檳的軟木塞，盡情慶祝。 網路上隨即湧現一片留言驚呼，「大谷先生連打開香檳後的瓶塞都乖乖丟進垃圾桶，真是有禮貌！」、「大谷先生太棒了！」

還有球迷寫道，「一大早就能看到大谷的香檳大戰，真開心」、「隊友們給他高喊MVP，太感人了」、「雖然球季有很多艱難比賽，但還是能拿下分區封王，不愧是道奇」、「4連霸也太強了」、「看到克蕭（Clayton Kershaw）的笑容，我也覺得幸福」、「實在太高興了！」、「冗長的季後賽要開始了」、「季後賽也要一戰一戰拿下去！」、「今天大谷54號2分砲剛好幫山本支援火力，用全壘打祭典來收尾太完美」、「山本的好投、大谷的超猛全壘打，真的很讚」、「真正的戰鬥才正要開始！」

球迷的歡喜與祝福，讓這場封王的夜晚更加熱烈。

▲ 大谷翔平香檳大戰小舉動掀網熱議 。（圖／達志影像／美聯社）