道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平連2年享香檳浴 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平25日（台灣時間26日）在客場對戰響尾蛇之役，第3打席轟出生涯單季第54號、追平個人最多紀錄的兩分砲，同時完成個人生涯第3次、連2年的單季100打點里程碑。山本由伸先發6局，僅被敲4安無失分，拿下本季第12勝。投打核心的表現幫助道奇豪取勝利，確定連4年奪國聯西區冠軍。

賽後，球員們在休息室展開香檳大戰，大谷、山本、佐佐木朗希等人共享封王喜悅。 這場比賽道奇打線全面爆發，包含弗里曼（Freddie Freeman）雙響砲、大谷與帕赫斯（Andy Pages）各開轟，全隊11支安打灌進8分。投手群由山本搭配投手群合力壓制，讓對手全場掛蛋。

賽後，大谷在場上換上「分區冠軍紀念T恤」，與隊友一同慶祝，並與山本等人擊掌，滿臉笑容。 隨後全隊回到休息室，香檳大戰正式開打。總教練羅伯斯（Dave Roberts）喊出「恭喜！」後，眾人戴上護目鏡，滿場灑酒狂歡。大谷與山本開懷相互噴灑香檳，氣氛沸騰。大谷因轟出追平個人紀錄的54號全壘打，再度展現二刀流威力，隊友們齊聲高喊「MVP！」為他慶祝。

接受媒體訪問時，大谷表示，「我們的目標就是走到這一步，最後能順利完成真的很開心。當然前方還有更大的目標，但今天和大家一起慶祝，明天繼續努力。」

談到這發54號全壘打，他回憶，「那個打席打得很好。前一個打席是一出局滿壘時被三振，沒能幫上忙，所以能在那一棒扳回來感覺很好。」

這一年他重啟「完整二刀流」挑戰，同時也迎來重要的家庭時刻——今年4月女兒出生，讓他更加充實。他提到，「不只是球場上，在球場之外也受到很多人的支持，非常感謝。每天都有人在場內外幫助我。雖然還有路要走，但會和幕後團隊一起努力，為家人與球隊，再度拿下二連霸世界大賽冠軍。」

大谷展現出力拚世界大賽二連霸的決心，「大家的目標就是走到這一步。接下來還有三個系列戰要打。」 面對道奇的首個完整二刀流賽季，他說，「雖然起初有點慢熱，但我一直以後面的比賽作為調整目標。未來會怎麼發展誰也不知道，但只要每個人做好自己的工作就能走下去。」

