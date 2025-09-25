運動雲

打擊王熱門！吳念庭以平常心迎戰　得點圈火力再發揮

記者胡冠辰／台北報導

台鋼雄鷹25日在台北大巨蛋以5比2擊退樂天桃猿，吳念庭在3局下敲出關鍵長打，帶動球隊逆轉氣勢的一擊尤為重要；賽後受訪時，他也分享了自己面對「打擊王」話題的心態，以及在得點圈的進攻策略跟「心法」。

▲▼中職吳念庭。（圖／記者李毓康攝）

▲吳念庭。（圖／記者李毓康攝）

近期外界熱烈討論吳念庭拚戰「打擊王」的可能性，他坦承多少會在意，但選擇以平常心應對：「站在第一名就是被追著來，所以一定會注意，但我一直告訴自己一天打一支安打就好，這樣比較平靜，不會太執著幾支安打；用這樣的心態去打，每一次打擊才能比較正常的發揮。」

談到自己在得點圈的火力輸出，吳念庭認為是「策略與心態」的調整使然，「壘上有人時候，反而更亢奮，希望把跑者都送回來，我也會給自己一些策略，甚至做一些研究；相較之下，壘上有人時候更有明確目標，」他也笑說，希望壘上沒人的時候，自己能再多打一點。

台鋼雄鷹正為季後賽席次奮戰，吳念庭最後表示，球隊在幾週前的確感受到緊繃氛圍，「大概兩個禮拜前在大巨蛋打得比較綁手綁腳，」但隨著戰局發展，他認為全隊已慢慢調整心態，「現在有機會但不是特別大的機會時，大家反而更能以平常心去打，感覺還不錯。」

關鍵字： 台鋼雄鷹樂天桃猿吳念庭

