兄弟延長賽驚險守住龍頭優勢　平野：不可思議的一戰！

▲韋禮加 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／新北報導

中信兄弟與富邦悍將今晚在新莊鏖戰到11局，終場兄弟以7比6險勝。賽後總教練平野惠一直言，雖然過程驚險，但球員都完成各自任務，展現團隊價值。

兄弟在前段比賽一度取得5比1領先，但中繼投手江忠城於7局下遭到葉子霆二壘安打追平比分，本季「防禦率0」紀錄也因此破功。對此平野表示，「今天他的控球比較不穩定，很期待他能夠馬上做出修正，下一場比賽再加油。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

延長賽11局，黃韋盛擊出關鍵安打送回致勝分。平野透露，今天特別把他放在第一棒，希望能改變得分模式，「某種程度是有達到任務。」

面對延長賽的緊繃場面，兄弟兩度靠著嗆司戰術製造機會。平野肯定球員表現，「今天大家有各自角色與任務，應付什麼樣的場面狀況，該做的事情都有做到，這部分是做得不錯。」

比賽中也出現許多戲劇性場面，包含中外野飛球因燈光影響變成三壘安打，以及不規則彈跳形成幸運安打。平野直言，「雙方在守備上都有運氣不好的成分，這真的是一場不可思議的比賽。」

兄弟最終驚險收下勝利，不僅守住下半季與全年龍頭的領先優勢，也讓兩項封王魔術數字有機會在明日（26日）同步點亮。

▲平野惠一。（圖資料照／記者李毓康攝）