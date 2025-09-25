林立因身體不適缺陣　古久保健二賽前談投手群與戰術調整

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

樂天桃猿25日晚間將出戰台鋼雄鷹，總教練古久保健二在賽前受訪時，對於打線變動、球員健康狀況與投手群表現皆做出說明；他強調調度一切以「球員當下狀況」為優先，同時對年輕投手的成長表現給予高度肯定。

針對林立缺席，古久保表示：「身體狀況沒有那麼理想，所以今天讓他休息，」至於具體哪裡不適，他僅強調是整體身體不舒服，未多做細節說明。

原本預計本戰就要將林子偉拉上一軍，但因林立在前一場比賽中途退場，陣容暫時無法輕易變動，導致林子偉的登錄時程延後；不過他補充：「子偉身體狀況沒有問題，只是還需要一點時間。」

由於台鋼雄鷹推出洋投艾速特掛帥先發，古久保也因應對手強力左投，將陣容調整為9人中僅有2位左打（陳晨威與林政華），其餘皆為右打。他直言：「確實因為對方是艾速特，所以今天左打才比較少。」

根據統計指出，桃猿共有11名投手符合金手套與最佳9人的入選資格，為全聯盟最多；對此，古久保回應：「這些獎項不是教練團能決定，但能達標就是選手整季努力的肯定。」

他特別點名年輕投手賴胤豪，認為其在一軍完整待滿一季，且多次在關鍵時刻登板，能夠保持穩定表現而不受傷，是非常難得的成長。

至於黃子鵬目前持續在牛棚待命，未來是否重返先發？古久保最後則保持彈性：「這還是要看當下的狀況來決定。」