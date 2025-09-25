運動雲

申皓瑋身體狀態百分百！衝刺最後9戰　盼生涯首座個人獎

▲▼ 申皓瑋 。（圖／記者王真魚攝）

▲申皓瑋 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將外野手申皓瑋，距離本季金手套與最佳十人的出賽資格僅差9場比賽，接下來必須場場登錄、至少守滿1局。他賽前受訪表示，左腳傷勢已趨穩定，目前身體狀態回到100%，但強調「不會為了獎項勉強自己，健康還是最重要」。

申皓瑋近期因阿基里斯腱不適下二軍調整，他坦言這段期間仍維持打擊練習，循序漸進加量，「最近狀況還不錯，最主要就是準備比賽，把身體狀況調整好，適應投手球速。」

談到僅差9場的關鍵門檻，他說，「有機會就努力，但還是要看身體能不能負荷。如果硬撐，可能會影響到明年春訓。」他補充道，若真的痛到無法忍受才會停下來，「只要在能忍受的範圍，就會盡力拚。」

申皓瑋過去已多次達到競爭資格，卻始終與獎項無緣，他保持平常心表示，「有成績才有機會，不會特別去想得不得獎。比賽打好，結束後自然就知道結果。」

不過他也坦言，受傷讓他一度感到挫折，「去年、今年都有想拚全勤，但最後都因為傷勢中斷。你想幫球隊卻下不了場，心裡真的會急。」他也感謝球團與教練團安排，讓他有時間調整，總教練陳金鋒更鼓勵他，「傷養好了再來拚，還有機會。」

陳金鋒先前已經表示，球隊會協助申皓瑋完成今年賽季，符合資格追逐目標。

關鍵字： 申皓瑋金手套富邦悍將棒球傷勢中職

