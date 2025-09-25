運動雲

>

台鋼穩定輸出！顏郁軒連16場上壘　談心態轉變盼成學弟依靠

▲台鋼雄鷹顏郁軒。（圖／記者胡冠辰攝）

▲台鋼雄鷹顏郁軒。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／台北報導

台鋼雄鷹顏郁軒近期狀態火燙，近4場比賽繳出打擊率0.529的優秀表現，同時也延續連續16場上壘的驚人紀錄；本季顏郁軒整體數據同樣亮眼，打擊率0.290、上壘率0.371、長打率0.419，展現出穩定的攻擊輸出，儼然已成為雄鷹年輕陣容中不可或缺的火力支柱。

談到近況突飛猛進的關鍵，顏郁軒並未強調技術細節，而是將重點放在心態；「其實沒有做什麼其他的改變，就是心態變得更果斷一點，球來的時候不會猶豫，也不會害怕失敗，上一個打席的結果不會影響下一個打席。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他認為，過去自己得失心較重，容易因一次失敗擔心被下放二軍，如今則學會「放得開」，專注於每一次的打擊；「我每個打擊的目標就是把球打強勁、打紮實，這樣反而變得更單純。」

雖然今年6月才升上一軍，顏郁軒自認仍是「職棒菜鳥」，但以年紀來說，他在台鋼雄鷹陣中已屬學長角色，他強調，希望能以自己的表現帶動團隊，給予學弟們安定感；「我希望我的表現能夠帶動他們，不管是打擊或守備，都希望能多幫助他們有安定感。」

此外，由於例行賽已進入尾聲，被問到是否還有個人目標時，顏郁軒最後說「其實沒有特別設定什麼目標，因為6月才上來，今年已經對我算是一個很不可思議的一年，就是每一場都全力以赴，看最後能打到什麼成績。」

關鍵字： 台鋼雄鷹中華職棒顏郁軒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

亞錦賽中華隊預賽超狂！4轟最多、防禦率完美0　複賽首戰強碰日本

亞錦賽中華隊預賽超狂！4轟最多、防禦率完美0　複賽首戰強碰日本

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

鄧愷威本季不再先發登板！2季累計46K擠進台灣MLB歷史前5

鄧愷威本季不再先發登板！2季累計46K擠進台灣MLB歷史前5

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

洋基隊長賈吉完成4度單季50轟　與貝比魯斯並列傳奇

洋基隊長賈吉完成4度單季50轟　與貝比魯斯並列傳奇

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

NMIXX薛侖娥27日返鄉為韓華鷹開球　河智媛一句留言引發熱議

NMIXX薛侖娥27日返鄉為韓華鷹開球　河智媛一句留言引發熱議

洋基賈吉締造歷史　單季第34次故意保送追平美聯紀錄

洋基賈吉締造歷史　單季第34次故意保送追平美聯紀錄

ROSÉ公開〈APT.〉第一版　少了火星人歌詞大不同！

熱門新聞

中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

亞錦賽中華隊預賽超狂！4轟最多、防禦率完美0　複賽首戰強碰日本

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

鄧愷威本季不再先發登板！2季累計46K擠進台灣MLB歷史前5

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

2台灣預賽超狂！數據各項第一將遇日本

3日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

4鄧愷威本季不再先發登板！2季46K寫紀錄

5兄弟今卡位季後賽　全年也準備亮燈

最新新聞

1李大浩肯定台灣棒球實力並展望後輩潛力

2李洋：感受TPBL職籃辦理比賽的用心！

3林哲瑄角色轉換　剩餘賽事不啟用新人

4古久保健二賽前談投手群與戰術調整

5申皓瑋衝刺最後9戰　盼首座個人獎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

13勝到手！魔神樂談風勢影響　盼專注自我不執著獎項

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【堰塞湖再溢流！】警消急喊「往上跑」 居民狂奔逃命

【母愛爆發】寶寶險跌落床下！媽神反應抓住救回

【花蓮堰塞湖】遭沖毀「馬太鞍橋」最新FPV空拍慘況曝

【弟弟不要怕！】屏東消防直奔光復災區 成功搶救出32條人命

【6歲女童找到了】被泥沙埋全身！搜救隊破屋救出
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366