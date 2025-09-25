台鋼穩定輸出！顏郁軒連16場上壘　談心態轉變盼成學弟依靠

▲台鋼雄鷹顏郁軒。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／台北報導

台鋼雄鷹顏郁軒近期狀態火燙，近4場比賽繳出打擊率0.529的優秀表現，同時也延續連續16場上壘的驚人紀錄；本季顏郁軒整體數據同樣亮眼，打擊率0.290、上壘率0.371、長打率0.419，展現出穩定的攻擊輸出，儼然已成為雄鷹年輕陣容中不可或缺的火力支柱。

談到近況突飛猛進的關鍵，顏郁軒並未強調技術細節，而是將重點放在心態；「其實沒有做什麼其他的改變，就是心態變得更果斷一點，球來的時候不會猶豫，也不會害怕失敗，上一個打席的結果不會影響下一個打席。」

他認為，過去自己得失心較重，容易因一次失敗擔心被下放二軍，如今則學會「放得開」，專注於每一次的打擊；「我每個打擊的目標就是把球打強勁、打紮實，這樣反而變得更單純。」

雖然今年6月才升上一軍，顏郁軒自認仍是「職棒菜鳥」，但以年紀來說，他在台鋼雄鷹陣中已屬學長角色，他強調，希望能以自己的表現帶動團隊，給予學弟們安定感；「我希望我的表現能夠帶動他們，不管是打擊或守備，都希望能多幫助他們有安定感。」

此外，由於例行賽已進入尾聲，被問到是否還有個人目標時，顏郁軒最後說「其實沒有特別設定什麼目標，因為6月才上來，今年已經對我算是一個很不可思議的一年，就是每一場都全力以赴，看最後能打到什麼成績。」