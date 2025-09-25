高宇杰釘鞋割傷縫4針　平野祈禱復原順利歸隊：哪怕是提前一場...

▲中信兄弟高宇杰。（圖／中信兄弟提供）



記者王真魚／台北報導

中信兄弟近日在捕手戰力上遭遇打擊。主戰捕手高宇杰在9月21日洲際球場對味全龍比賽中，本壘攻防時左手遭張祐銘滑壘時釘鞋割傷，送醫縫了4針。總教練平野惠一25日受訪時坦言，「有看到照片，傷口真的很深，現在就讓他好好養傷，哪怕是提早一場，希望他盡快回來。」

高宇杰當時一度堅持繼續比賽，平野相當心疼「他一直跟我說『我可以』。」但狀況不允許，目前醫療團隊安排他下周再檢查一次，「就讓他去做可以做的事，好好訓練，接下來比賽還有10場，哪怕是能早一場回來也好。我只能祈禱，希望他檢查順利，能夠復原良好，盡快回到球場。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一方面，林吳晉瑋6月因鉤狀骨開刀，經過復健後已在二軍進行實戰，並於9月23日頂替高宇杰重返一軍。平野直言，「他現在已經能正常出賽，就是比較擔心比賽感覺，但復原速度比預期快，一開始以為今年來不及，沒想到可以回來，代表他本人做了很多努力。」

至於捕手戰力短缺的隱憂，平野坦言少了主力確實很傷，但他強調會以正面態度看待，「我們還是要靠現有成員繼續努力應戰。其他捕手能在這樣有張力的比賽中登場，也是正向的一件事，我會用積極心態去思考這件事。」

當時受傷畫面也讓球迷心驚。比賽進行到4局上，高宇杰在本壘防守時左手遭釘鞋擦中，雖忍痛蹲捕並嘗試接了兩球，卻發現無法繼續，繃帶上滲血的畫面令人不捨，最終由陳統恩替補出賽。