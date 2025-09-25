大谷翔平「甩手舞」打到敵隊野手　「抱歉」小動作好暖心

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平今（25）日對響尾蛇一戰，首打席就敲出三壘安打，將連續上壘場次推進到本季最長的28場，也刷新生涯三壘安打紀錄，本季累計至第9支，他慶祝時發生了一個「小插曲」，讓球迷直呼太暖心。

大谷首打席面對過去生涯僅10打數1安打的「苦手」投手尼爾森（Ryne Nelson），在1好3壞時鎖定第5球猛力轟擊，小白球直飛中外野，雖未能越過7.6公尺的全壘打牆，仍形成強勁三壘安打，寫下本季第9支、同時是個人生涯新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大谷翔平首打席轟出中外野直擊牆面的三壘安打，連續上壘場次推進到28場。（圖／達志影像／美聯社）

站上三壘後，大谷照慣例展示代表性的「甩手舞」慶祝，卻不慎打到守備的響尾蛇三壘手亞歷山大（Blaze Alexander）頭部，畫面宛如「手刀」突襲。大谷立刻停下來，轉身露出關心的神情，像是在說「抱歉，不會痛吧？」這一幕被轉播鏡頭完整捕捉，讓場邊瞬間瀰漫笑聲。

轉播的ABEMA主播生明辰也笑著說，「他擺姿勢時，好像不小心打到了呢。」這段小插曲成為全場焦點。這支三壘安打不僅讓大谷刷新連續上壘紀錄，他隨後的「抱歉小動作」也讓球迷看見他豪快打擊之外貼心的一面。