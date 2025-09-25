運動雲

大谷翔平「甩手舞」打到敵隊野手　「抱歉」小動作好暖心

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平今（25）日對響尾蛇一戰，首打席就敲出三壘安打，將連續上壘場次推進到本季最長的28場，也刷新生涯三壘安打紀錄，本季累計至第9支，他慶祝時發生了一個「小插曲」，讓球迷直呼太暖心。

大谷首打席面對過去生涯僅10打數1安打的「苦手」投手尼爾森（Ryne Nelson），在1好3壞時鎖定第5球猛力轟擊，小白球直飛中外野，雖未能越過7.6公尺的全壘打牆，仍形成強勁三壘安打，寫下本季第9支、同時是個人生涯新高。

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平首打席轟出中外野直擊牆面的三壘安打，連續上壘場次推進到28場。（圖／達志影像／美聯社）

站上三壘後，大谷照慣例展示代表性的「甩手舞」慶祝，卻不慎打到守備的響尾蛇三壘手亞歷山大（Blaze Alexander）頭部，畫面宛如「手刀」突襲。大谷立刻停下來，轉身露出關心的神情，像是在說「抱歉，不會痛吧？」這一幕被轉播鏡頭完整捕捉，讓場邊瞬間瀰漫笑聲。

轉播的ABEMA主播生明辰也笑著說，「他擺姿勢時，好像不小心打到了呢。」這段小插曲成為全場焦點。這支三壘安打不僅讓大谷刷新連續上壘紀錄，他隨後的「抱歉小動作」也讓球迷看見他豪快打擊之外貼心的一面。

中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

亞錦賽中華隊預賽超狂！4轟最多、防禦率完美0　複賽首戰強碰日本

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

鄧愷威本季不再先發登板！2季累計46K擠進台灣MLB歷史前5

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

洋基隊長賈吉完成4度單季50轟　與貝比魯斯並列傳奇

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

NMIXX薛侖娥27日返鄉為韓華鷹開球　河智媛一句留言引發熱議

洋基賈吉締造歷史　單季第34次故意保送追平美聯紀錄

