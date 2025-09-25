大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

▲大谷翔平24日對響尾蛇投出6局無失分，送出8K，展現完全體身手。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

「二刀流」巨星大谷翔平再度打破想像，他昨（24）日在客場出戰響尾蛇，以「投手兼指定打擊」身份先發登板，投出6局無失分的代表作，並送出8次三振，完成自右肘手術後的首場優質先發（QS）。美國數據公司《Codify Baseball》更點名，大谷的投打雙棲成績已遠超歷史傳奇，「別再說『自貝比魯斯以來』了，他是獨一無二的存在」。

這場比賽是大谷大聯盟生涯第100場先發，他最快球速飆到101.2英里（約162.9公里），全場用91球僅被敲5安、8K、無四死球的壓制內容，雖因牛棚失守錯過勝投，但連續無失分局數已推進到16又2/3局。

▲《Codify Baseball》點名大谷「231轟＋604K」數據前無古人，直呼他是獨一無二。（圖／達志影像／美聯社）

《Codify Baseball》在官方社群讚嘆，「大谷翔平過去5年擊出231支全壘打，同時三振對手604人。貝比魯斯在單季打出30轟以上的年份裡，從來沒有一次三振超過3名打者，真的。所以請別再說『自貝比魯斯以來』這種話了，大谷翔平是獨一無二的存在。」

截至台灣時間25日比賽前，大谷的打擊數據為打擊率.282、53轟、99打點，OPS高達1.011，並以142得分高居全大聯盟第一。