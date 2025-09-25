運動雲

>

羅伯斯讚佐佐木朗希回歸「像是換了一個人」：為他感到驕傲

▲▼道奇佐佐木朗希、總教練羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇佐佐木朗希、總教練羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇火球男佐佐木朗希時隔約4個月重返大聯盟，於24日（台灣時間25日）對響尾蛇之戰，生涯首度以後援身分登板，1局無安打無失分飆出2次三振，最快球速逼近160公里。總教練羅伯斯（Dave Roberts）直言，佐佐木看起來「像是換了一個人」，展現自信與壓制力。

佐佐木在7局接替先發投手史奈爾（Blake Snell），僅用13球就完成三上三下，為球隊守下關鍵半局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後佐佐木表示，「後援準備時間短，跟先發最大不同在於如何快速進入比賽狀態。今天球速出得來，控球也不錯，這段復健時間我修正了動作，也感謝教練和防護團隊的幫助。」他也坦言，先前滑球的出手方式影響肩膀健康與球速，如今調整後狀態回穩，「現在可以沒有疼痛地做自己想做的動作。」

至於是否能連投或中一日再登板，佐佐木回應，「身體狀況沒問題，只是不同間隔表現會有差異，重點是當變化出現時如何應對。」

羅伯斯賽後以掌聲迎接佐佐木，並與他握手、拍背肯定，「老實說，一開始也不確定結果，但他願意接受從未嘗試過的牛棚角色，這本身意義重大。」

羅伯斯說，「他準備得很好，也不會被大舞台吞噬，他是背負國家投過大比賽的投手，今天的投球替球隊帶來巨大能量。」

他進一步指出，佐佐木與5月時相比判若兩人，「牛棚角色單純，讓他更能專注。今天他投得沒有一絲猶豫，球威也提升了。他經歷低潮，在小聯盟復健再回來，現在只想幫助球隊。我為他的成長感到驕傲。」

道奇後援投手群近期人手吃緊，羅伯茲斯暗示佐佐木有望在季後賽扮演牛棚戰力，「我們希望他能延續這樣的表現，下一次登板再累積更多自信。」

佐佐木則展望未來，「會繼續積極攻擊好球帶，今天指叉球不理想，季後賽這會是重要武器，我會持續修正。」

關鍵字： 道奇佐佐木羅伯斯大聯盟後援MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

亞錦賽中華隊預賽超狂！4轟最多、防禦率完美0　複賽首戰強碰日本

亞錦賽中華隊預賽超狂！4轟最多、防禦率完美0　複賽首戰強碰日本

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

鄧愷威本季不再先發登板！2季累計46K擠進台灣MLB歷史前5

鄧愷威本季不再先發登板！2季累計46K擠進台灣MLB歷史前5

洋基隊長賈吉完成4度單季50轟　與貝比魯斯並列傳奇

洋基隊長賈吉完成4度單季50轟　與貝比魯斯並列傳奇

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

洋基賈吉締造歷史　單季第34次故意保送追平美聯紀錄

洋基賈吉締造歷史　單季第34次故意保送追平美聯紀錄

NMIXX薛侖娥27日返鄉為韓華鷹開球　河智媛一句留言引發熱議

NMIXX薛侖娥27日返鄉為韓華鷹開球　河智媛一句留言引發熱議

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

大谷翔平「陰影區域」數據出爐　打者佔便宜、投手吃虧

大谷翔平「陰影區域」數據出爐　打者佔便宜、投手吃虧

方志友到首爾玩「舒華當地陪」　笑稱兒子被電到「變私生飯」

熱門新聞

中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

亞錦賽中華隊預賽超狂！4轟最多、防禦率完美0　複賽首戰強碰日本

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

鄧愷威本季不再先發登板！2季累計46K擠進台灣MLB歷史前5

洋基隊長賈吉完成4度單季50轟　與貝比魯斯並列傳奇

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

2台灣預賽超狂！數據各項第一將遇日本

3日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

4鄧愷威本季不再先發登板！2季46K寫紀錄

5洋基隊長賈吉完成4度單季50轟

最新新聞

1大谷5年231轟＋604K　美媒：獨一無二

2悍創攜手攻城獅捐53萬助花蓮災後重建

3羅伯斯讚佐佐木朗希：換了一個人

4佐佐木朗希談大聯盟初救援

5周天成直落2強勢闖南韓賽8強

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

13勝到手！魔神樂談風勢影響　盼專注自我不執著獎項

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【堰塞湖再溢流！】警消急喊「往上跑」 居民狂奔逃命

【母愛爆發】寶寶險跌落床下！媽神反應抓住救回

【花蓮堰塞湖】遭沖毀「馬太鞍橋」最新FPV空拍慘況曝

【弟弟不要怕！】屏東消防直奔光復災區 成功搶救出32條人命

【6歲女童找到了】被泥沙埋全身！搜救隊破屋救出
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366