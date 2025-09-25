羅伯斯讚佐佐木朗希回歸「像是換了一個人」：為他感到驕傲

▲道奇佐佐木朗希、總教練羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇火球男佐佐木朗希時隔約4個月重返大聯盟，於24日（台灣時間25日）對響尾蛇之戰，生涯首度以後援身分登板，1局無安打無失分飆出2次三振，最快球速逼近160公里。總教練羅伯斯（Dave Roberts）直言，佐佐木看起來「像是換了一個人」，展現自信與壓制力。

佐佐木在7局接替先發投手史奈爾（Blake Snell），僅用13球就完成三上三下，為球隊守下關鍵半局。

賽後佐佐木表示，「後援準備時間短，跟先發最大不同在於如何快速進入比賽狀態。今天球速出得來，控球也不錯，這段復健時間我修正了動作，也感謝教練和防護團隊的幫助。」他也坦言，先前滑球的出手方式影響肩膀健康與球速，如今調整後狀態回穩，「現在可以沒有疼痛地做自己想做的動作。」

至於是否能連投或中一日再登板，佐佐木回應，「身體狀況沒問題，只是不同間隔表現會有差異，重點是當變化出現時如何應對。」

羅伯斯賽後以掌聲迎接佐佐木，並與他握手、拍背肯定，「老實說，一開始也不確定結果，但他願意接受從未嘗試過的牛棚角色，這本身意義重大。」

羅伯斯說，「他準備得很好，也不會被大舞台吞噬，他是背負國家投過大比賽的投手，今天的投球替球隊帶來巨大能量。」

他進一步指出，佐佐木與5月時相比判若兩人，「牛棚角色單純，讓他更能專注。今天他投得沒有一絲猶豫，球威也提升了。他經歷低潮，在小聯盟復健再回來，現在只想幫助球隊。我為他的成長感到驕傲。」

道奇後援投手群近期人手吃緊，羅伯茲斯暗示佐佐木有望在季後賽扮演牛棚戰力，「我們希望他能延續這樣的表現，下一次登板再累積更多自信。」

佐佐木則展望未來，「會繼續積極攻擊好球帶，今天指叉球不理想，季後賽這會是重要武器，我會持續修正。」