最快破160公里！佐佐木朗希重返大聯盟　中繼1局2K無失分

▲道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希，在台灣時間9月25日客場對戰亞利桑那響尾蛇的比賽中，完成大聯盟復出登板，並且首次以救援投手身份亮相；他在第7局球隊以3比1領先時登板，成功解決三名打者，展現強大壓制力。

He's BAACK! Roki Sasaki is a sight for SORE EYES!



Roki Sasaki hittin' 99, balls movin', and it's in the zone. #dodgers pic.twitter.com/EMSqGV7soL [廣告]請繼續往下閱讀... September 25, 2025

佐佐木從7局下半接替先發投手史奈爾（Blake Snell）登板，面對的首名打者麥肯（James McCann），他用拿手的指叉球解決對手，接著再以直球讓塔瓦（Tim Tawa）站著不動遭到三振，最後則以揮空三振解決巴爾加斯（Ildemaro Vargas），順利完成三上三下，復出首戰就投出完美內容。

Roki Sasaki's 13 Pitches in the 7th



7 fastballs: 2 swings, 2 whiffs, 4 called strikes. 99.2 mph average

6 splitters: 2 swings, 1 whiffpic.twitter.com/ZUzBKIh52x — Dodgers Tailgate (@DodgersTailgate) September 25, 2025

這是佐佐木自開幕戰進入輪值以來，首次以救援身份出賽。他今年已先發8場，戰績1勝1敗，防禦率4.72，5月中因右肩夾擠症候群進入傷兵名單，休養長達4個月。

佐佐木在小聯盟進行復健登板時，原以先發身分出賽，但道奇基於先發人手充足，且牛棚不穩，決定將他調整為救援角色；日前兩場小聯盟救援測試中，他展現球威，最快球速突破100英里（約160.93公里），並繳出連續三上三下的內容，成功獲得教練團肯定。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）在本戰賽前受訪時指出，佐佐木將以短局數起用，先觀察情況再決定是否能拉長局數，未來有望在季後賽擔任關鍵牛棚戰力。