運動雲

>

最快破160公里！佐佐木朗希重返大聯盟　中繼1局2K無失分

▲▼道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希，在台灣時間9月25日客場對戰亞利桑那響尾蛇的比賽中，完成大聯盟復出登板，並且首次以救援投手身份亮相；他在第7局球隊以3比1領先時登板，成功解決三名打者，展現強大壓制力。

佐佐木從7局下半接替先發投手史奈爾（Blake Snell）登板，面對的首名打者麥肯（James McCann），他用拿手的指叉球解決對手，接著再以直球讓塔瓦（Tim Tawa）站著不動遭到三振，最後則以揮空三振解決巴爾加斯（Ildemaro Vargas），順利完成三上三下，復出首戰就投出完美內容。

這是佐佐木自開幕戰進入輪值以來，首次以救援身份出賽。他今年已先發8場，戰績1勝1敗，防禦率4.72，5月中因右肩夾擠症候群進入傷兵名單，休養長達4個月。

佐佐木在小聯盟進行復健登板時，原以先發身分出賽，但道奇基於先發人手充足，且牛棚不穩，決定將他調整為救援角色；日前兩場小聯盟救援測試中，他展現球威，最快球速突破100英里（約160.93公里），並繳出連續三上三下的內容，成功獲得教練團肯定。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）在本戰賽前受訪時指出，佐佐木將以短局數起用，先觀察情況再決定是否能拉長局數，未來有望在季後賽擔任關鍵牛棚戰力。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平佐佐木朗希

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

亞錦賽中華隊預賽超狂！4轟最多、防禦率完美0　複賽首戰強碰日本

亞錦賽中華隊預賽超狂！4轟最多、防禦率完美0　複賽首戰強碰日本

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

鄧愷威本季不再先發登板！2季累計46K擠進台灣MLB歷史前5

鄧愷威本季不再先發登板！2季累計46K擠進台灣MLB歷史前5

洋基隊長賈吉完成4度單季50轟　與貝比魯斯並列傳奇

洋基隊長賈吉完成4度單季50轟　與貝比魯斯並列傳奇

洋基賈吉締造歷史　單季第34次故意保送追平美聯紀錄

洋基賈吉締造歷史　單季第34次故意保送追平美聯紀錄

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

NMIXX薛侖娥27日返鄉為韓華鷹開球　河智媛一句留言引發熱議

NMIXX薛侖娥27日返鄉為韓華鷹開球　河智媛一句留言引發熱議

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

大谷翔平遭敵隊討禮物　賽中對話曝光「能拿到就好了…」

大谷翔平遭敵隊討禮物　賽中對話曝光「能拿到就好了…」

ROSÉ公開〈APT.〉第一版　少了火星人歌詞大不同！

熱門新聞

中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

亞錦賽中華隊預賽超狂！4轟最多、防禦率完美0　複賽首戰強碰日本

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

鄧愷威本季不再先發登板！2季累計46K擠進台灣MLB歷史前5

洋基隊長賈吉完成4度單季50轟　與貝比魯斯並列傳奇

洋基賈吉締造歷史　單季第34次故意保送追平美聯紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

2台灣預賽超狂！數據各項第一將遇日本

3日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

4鄧愷威本季不再先發登板！2季46K寫紀錄

5洋基隊長賈吉完成4度單季50轟

最新新聞

1周天成直落2強勢闖南韓賽8強

2道奇5比4退響尾蛇封王數字剩1

3花蓮光復國中棒球場遇洪災全毀　現場慘況畫面曝

4勇士、國王重啟庫明加交易談判

5從工程師到職籃選手　東方譯慷談追夢

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

13勝到手！魔神樂談風勢影響　盼專注自我不執著獎項

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【堰塞湖再溢流！】警消急喊「往上跑」 居民狂奔逃命

【花蓮堰塞湖】遭沖毀「馬太鞍橋」最新FPV空拍慘況曝

【母愛爆發】寶寶險跌落床下！媽神反應抓住救回

【弟弟不要怕！】屏東消防直奔光復災區 成功搶救出32條人命

【6歲女童找到了】被泥沙埋全身！搜救隊破屋救出
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366