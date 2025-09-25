運動雲

不給召集人巴特勒面子？　庫明加缺席勇士迷你訓練營

▲勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加與勇士續約陷入僵局，缺席聖地牙哥訓練營成焦點。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士訓練營即將在一周後展開，球員們本周齊聚聖地牙哥，由上季入隊的資深球星巴特勒（Jimmy Butler）召集舉行迷你訓練營，盼透過場上、場下活動培養團隊默契。值得一提的是，將滿23歲的前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）是唯一缺席的球員，原因正與他的續約談判有關。

《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，「巴特勒本周在聖地牙哥舉辦了一次球隊迷你訓練營。這是柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與巴特勒完整合作的第一年。不過有一名球員缺席，他是唯一一位可能進入勇士名單卻沒到場的人，那就是受限自由球員庫明加。」

▲▼勇士巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒召集勇士全隊參加迷你訓練營，唯獨庫明加缺席。（圖／達志影像／美聯社）

「我了解到，他沒有參加這項團隊活動，雙方仍在僵持當中。」查拉尼亞說，「我今天和庫明加的經紀人透納（Aaron Turner）聊過，他強調『球員選項』仍是談判的關鍵。」

勇士開出的合約方案包括3年7500萬美元、2年4500萬美元，但都只附帶「球隊選項」，因此雙方始終無法達成共識。庫明加的陣營必須在當地時間10月1日前做出決定，眼下依舊僵持。

▲▼勇士威金斯、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加雖未隨隊合體，但仍保持自主訓練，備戰新賽季。（圖／達志影像／美聯社）

勇士原本希望庫明加能參加這次由巴特勒領軍、柯瑞、格林等核心也到場的聚會，《NBC體育》灣區站記者強森（Dalton Johnson）證實庫明加確實未現身。不過，經紀人透納強調，庫明加與隊友之間沒有任何不快，與幾位老將的關係良好。

雖然缺席團隊活動，庫明加仍持續投入自主訓練，積極備戰個人第5個賽季。但究竟他會以什麼樣的身份、在哪支球隊開啟新球季，仍是一個懸而未決的問題。

