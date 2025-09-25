▲舒瓦伯炸雙響、索沙夯三響砲 費城人單場8轟締造隊史紀錄。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

費城費城人在例行賽最後階段火力全開，25日上午他們於主場迎戰邁阿密馬林魚，最終以11比1大勝，不僅確定在季後賽首輪輪空，更在比賽中擊出隊史單場最多的8發全壘打，締造新紀錄。

A historic night at The Bank pic.twitter.com/5jRt1gnqSI [廣告]請繼續往下閱讀... September 25, 2025

此役最大焦點無疑是費城人當家重砲手舒瓦伯（Kyle Schwarber），他在比賽中轟出本季第55與第56發全壘打，將個人單季全壘打數推進到距離隊史紀錄僅差2支的位置；該紀錄由霍華德（Ryan Howard）於2006年所締造，當年霍華德單季敲出58轟並榮獲國聯最有價值球員。

EIGHT home runs in one game



The most in franchise history pic.twitter.com/GKJqsKTu4g — Philadelphia Phillies (@Phillies) September 25, 2025

除了舒瓦伯外，索沙（Edmundo Sosa）在傷癒復出後首戰便火力全開，單場擊出3支全壘打，寫下生涯新高；這場比賽的全壘打煙火秀不僅止於此，史托特（Bryson Stott）、鮑姆（Alec Bohm）以及肯普（Otto Kemp）也各自開轟，全面展現團隊打線的深厚火力。

費城人先發左投盧薩多（Jesús Luzardo）今天7局好投僅被敲3支零星安打，失掉1分非自責分，飆出10次三振沒有四壞球保送，防禦率下修至3.92，賽後也收下本季第15勝（7敗）。