運動雲

>

舒瓦伯炸雙響、索沙夯三響砲　費城人單場8轟締造隊史紀錄

▲舒瓦伯炸雙響、索沙夯三響砲　費城人單場8轟締造隊史紀錄。（圖／路透）

▲舒瓦伯炸雙響、索沙夯三響砲　費城人單場8轟締造隊史紀錄。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

費城費城人在例行賽最後階段火力全開，25日上午他們於主場迎戰邁阿密馬林魚，最終以11比1大勝，不僅確定在季後賽首輪輪空，更在比賽中擊出隊史單場最多的8發全壘打，締造新紀錄。

此役最大焦點無疑是費城人當家重砲手舒瓦伯（Kyle Schwarber），他在比賽中轟出本季第55與第56發全壘打，將個人單季全壘打數推進到距離隊史紀錄僅差2支的位置；該紀錄由霍華德（Ryan Howard）於2006年所締造，當年霍華德單季敲出58轟並榮獲國聯最有價值球員。

除了舒瓦伯外，索沙（Edmundo Sosa）在傷癒復出後首戰便火力全開，單場擊出3支全壘打，寫下生涯新高；這場比賽的全壘打煙火秀不僅止於此，史托特（Bryson Stott）、鮑姆（Alec Bohm）以及肯普（Otto Kemp）也各自開轟，全面展現團隊打線的深厚火力。

費城人先發左投盧薩多（Jesús Luzardo）今天7局好投僅被敲3支零星安打，失掉1分非自責分，飆出10次三振沒有四壞球保送，防禦率下修至3.92，賽後也收下本季第15勝（7敗）。

關鍵字： 費城費城人MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

亞錦賽中華隊預賽超狂！4轟最多、防禦率完美0　複賽首戰強碰日本

亞錦賽中華隊預賽超狂！4轟最多、防禦率完美0　複賽首戰強碰日本

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

洋基隊長賈吉完成4度單季50轟　與貝比魯斯並列傳奇

洋基隊長賈吉完成4度單季50轟　與貝比魯斯並列傳奇

洋基賈吉締造歷史　單季第34次故意保送追平美聯紀錄

洋基賈吉締造歷史　單季第34次故意保送追平美聯紀錄

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

NMIXX薛侖娥27日返鄉為韓華鷹開球　河智媛一句留言引發熱議

NMIXX薛侖娥27日返鄉為韓華鷹開球　河智媛一句留言引發熱議

大谷翔平遭敵隊討禮物　賽中對話曝光「能拿到就好了…」

大谷翔平遭敵隊討禮物　賽中對話曝光「能拿到就好了…」

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

大谷翔平「陰影區域」數據出爐　打者佔便宜、投手吃虧

大谷翔平「陰影區域」數據出爐　打者佔便宜、投手吃虧

【6歲女童找到了】被泥沙埋全身！搜救隊破屋救出

熱門新聞

中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

亞錦賽中華隊預賽超狂！4轟最多、防禦率完美0　複賽首戰強碰日本

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

洋基隊長賈吉完成4度單季50轟　與貝比魯斯並列傳奇

洋基賈吉締造歷史　單季第34次故意保送追平美聯紀錄

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

2台灣預賽超狂！數據各項第一將遇日本

3日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

4洋基隊長賈吉完成4度單季50轟

5賈吉單季第34次故意保送平美聯紀錄

最新新聞

1庫明加缺席巴特勒召集的迷你訓練營

2鄧愷威本季不再先發登板！2季46K寫紀錄

3賈吉雙響砲率隊8比1大勝白襪

4費城人單場8轟締造隊史紀錄

5道奇牛棚有救了？佐佐木朗希重返大聯盟

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

13勝到手！魔神樂談風勢影響　盼專注自我不執著獎項

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【堰塞湖再溢流！】警消急喊「往上跑」 居民狂奔逃命

【花蓮堰塞湖】遭沖毀「馬太鞍橋」最新FPV空拍慘況曝

【母愛爆發】寶寶險跌落床下！媽神反應抓住救回

【弟弟不要怕！】屏東消防直奔光復災區 成功搶救出32條人命

【6歲女童找到了】被泥沙埋全身！搜救隊破屋救出
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366