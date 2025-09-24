高偉強9K壓制！中華隊狂炸3轟11比0扣倒香港　預賽全勝晉級

運動雲

記者王真魚／綜合報導

亞錦賽24日晚間預賽最後一戰，中華隊對上香港隊，由統一獅第六輪新秀高偉強先發，此戰中華隊打線依舊猛烈，全場3轟，包括在6局灌進7分，擴大領先，比數達成10分差，終場11比0完封香港，預賽連3場扣倒勝，以全勝之姿挺進複賽。

中華隊開局就靠著陳聖賢首局首打席全壘打先馳得點，取得1：0領先。

4局下，蔡瑋泰、王騰玉連續上壘，陳聖賢雖揮空三振，但形成不死三振，因野手選擇送回1分。隨後潘俊宇補上高飛犧牲打，中華隊攻下2分，比分擴大至3：0。

5局下，楊振裕獲保送，蔡致語敲出安打帶回1分，黃柏叡再補長打，不過留下兩殘壘，中華隊再添保險分，以4：0領先。

6局下，中華隊打線火力全面引爆，先由高育瑋敲出二壘安打送回1分，隨後黃柏睿轟出中外野三分砲、蔡瑋泰緊接著補上陽春砲，兩人背靠背開轟再添4分。之後王騰玉靠觸身球上壘、盜壘，林雨力補上三壘打再帶回1分，接著藉由暴投輕鬆跑回本壘，再添1分。中華隊單局狂灌7分，將比分擴大至11比0，提前達到扣倒門檻。

高偉強主投6局只被敲1安，用球數僅64球，狂飆9K無失分，味全龍去年選秀第2指名李致霖7局上場後援，送出2K讓對手3上3下，包括再見三振，率隊以3連勝挺進複賽。

