▲桃園盃／十連霸背後是桃園棒球的厚實基礎 新明教練感謝基層。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供，下同）



記者胡冠辰／桃園報導

2025年第十屆桃園盃國際棒球錦標賽青少棒組冠軍賽，桃園新明國中A隊展現冠軍底蘊，以10比3提前扣倒台中中山國中，豪取十連霸榮耀；賽後總教練黃湋志與先發投手張宇廷接受訪問，談到這場比賽的關鍵、團隊支持與十連霸的意義，言談中盡顯感謝與自豪。

總教練黃湋志指出，中山國中是LLB、小馬世界冠軍隊伍，實力不容小覷；對手來勢洶洶，新明能成功奪冠，靠的是守備降低失誤與關鍵時刻的火力爆發。

此外教練特別點名6局下歐子喬的三壘安打：「那一分讓球隊整體安心，接下來進攻才能順利展開，」最終新明A在6局下灌進6分，徹底鎖定勝局。

本場比賽，新明A先發投手張宇廷主投4局失3分，最快球速飆到135公里，奪下勝投並獲選MVP；他坦言，第一次在冠軍戰先發難免緊張，「前兩局狀況還行，3、4局面對第一個打者沒能搶到好球，才掉了分數。」

不過，他也表示，之前對日本北海道惠庭的比賽投出信心，讓他在冠軍戰找到手感，「很感謝教練一路幫忙、鼓勵，希望能跟上歐子喬、范宸竣的腳步，讓控球和球速再進步。」

對於率隊完成前所未有的十連霸，黃湋志教練感性的說，這一切背後都是桃園基層棒球扎實的養成：「這十年來真的不容易，沒有國小階段球隊的基本功與訓練強度，就不會有今天的穩定輸送與我們的成績。」

他進一步感謝桃園市政府與各方支持：「教育局辦比賽很辛苦，經費、人力都不小的負擔，還有張滄彬老師等顧問一路協助，讓我們能專心培養選手，才有今天的成果。」