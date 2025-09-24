運動雲

>

桃園盃／十連霸背後是桃園棒球的厚實基礎　新明教練感謝基層

▲桃園盃／十連霸背後是桃園棒球的厚實基礎　新明教練感謝基層。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供，下同）

▲桃園盃／十連霸背後是桃園棒球的厚實基礎　新明教練感謝基層。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供，下同）

記者胡冠辰／桃園報導

2025年第十屆桃園盃國際棒球錦標賽青少棒組冠軍賽，桃園新明國中A隊展現冠軍底蘊，以10比3提前扣倒台中中山國中，豪取十連霸榮耀；賽後總教練黃湋志與先發投手張宇廷接受訪問，談到這場比賽的關鍵、團隊支持與十連霸的意義，言談中盡顯感謝與自豪。

總教練黃湋志指出，中山國中是LLB、小馬世界冠軍隊伍，實力不容小覷；對手來勢洶洶，新明能成功奪冠，靠的是守備降低失誤與關鍵時刻的火力爆發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外教練特別點名6局下歐子喬的三壘安打：「那一分讓球隊整體安心，接下來進攻才能順利展開，」最終新明A在6局下灌進6分，徹底鎖定勝局。

本場比賽，新明A先發投手張宇廷主投4局失3分，最快球速飆到135公里，奪下勝投並獲選MVP；他坦言，第一次在冠軍戰先發難免緊張，「前兩局狀況還行，3、4局面對第一個打者沒能搶到好球，才掉了分數。」

不過，他也表示，之前對日本北海道惠庭的比賽投出信心，讓他在冠軍戰找到手感，「很感謝教練一路幫忙、鼓勵，希望能跟上歐子喬、范宸竣的腳步，讓控球和球速再進步。」

對於率隊完成前所未有的十連霸，黃湋志教練感性的說，這一切背後都是桃園基層棒球扎實的養成：「這十年來真的不容易，沒有國小階段球隊的基本功與訓練強度，就不會有今天的穩定輸送與我們的成績。」

他進一步感謝桃園市政府與各方支持：「教育局辦比賽很辛苦，經費、人力都不小的負擔，還有張滄彬老師等顧問一路協助，讓我們能專心培養選手，才有今天的成果。」

▲桃園盃／十連霸背後是桃園棒球的厚實基礎　新明教練感謝基層。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供，下同）

▲桃園盃／十連霸背後是桃園棒球的厚實基礎　新明教練感謝基層。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供，下同）

▲桃園盃／十連霸背後是桃園棒球的厚實基礎　新明教練感謝基層。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供，下同）

▲桃園盃／十連霸背後是桃園棒球的厚實基礎　新明教練感謝基層。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供，下同）

關鍵字： 桃園盃新明國中中山國中

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業　明先發扛「聽牌」重任

只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業　明先發扛「聽牌」重任

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

旅日雙雄！張峻瑋狂飆158破生涯最速　陳睦衡連兩年抗韓

旅日雙雄！張峻瑋狂飆158破生涯最速　陳睦衡連兩年抗韓

「我們不能看不起自己...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發聲

「我們不能看不起自己...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發聲

163公里火球！大谷翔平本季最長6局8K無失分　生涯百場術後首QS

163公里火球！大谷翔平本季最長6局8K無失分　生涯百場術後首QS

陳睦衡抗韓奪勝！教頭給滿分 直呼學長們功勞大

陳睦衡抗韓奪勝！教頭給滿分 直呼學長們功勞大

羅伯斯無語問牛棚　最後手段啟用「克蕭後援」登板

羅伯斯無語問牛棚　最後手段啟用「克蕭後援」登板

【溪橋全斷】花蓮堰塞湖壩頂溢流　沖斷溪橋空拍畫面曝

熱門新聞

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業　明先發扛「聽牌」重任

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

旅日雙雄！張峻瑋狂飆158破生涯最速　陳睦衡連兩年抗韓

讀者回應

﻿

熱門新聞

1戴資穎積分歸零！英名球評致敬

2日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

3快訊／中華隊7局10比0扣倒韓國隊

4只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業

5職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

最新新聞

1替雷蒙恩慶生　戰神洛夫頓開箱火力秀

2大谷遭敵隊討禮物　賽中對話曝光

3桃園盃新明A十連霸　主帥感謝基層

4新明國中A桃園盃十連霸

5孫易磊今抹消登錄　古林睿煬續留一軍

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

13勝到手！魔神樂談風勢影響　盼專注自我不執著獎項

【這合體炸翻】富邦三本柱舞力全開秀32撞！全場直接暴動

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

李時安襲胸權恩妃＞＜ 　她羞喊：根本故意的！

【泥水狂灌】花蓮全聯員工腰深水中自救！受困2樓倉庫待援

【輸血2萬c.c.搶救】成功嶺新兵最新傷勢曝！　「1/3臉消失」腦卡極細碎片

【泥流入侵】花蓮堰塞湖溢流釀災！街區空拍曝慘況

【最後一發釀禍】成功嶺新兵打靶「半臉沒了」 軍方排除機械問題
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366