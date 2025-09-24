運動雲

▲桃園盃／歐子喬關鍵長打帶動得分大局　新明國中A豪取賽會十連霸。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供，下同）

記者胡冠辰／桃園報導

2025年第十屆桃園盃國際棒球錦標賽青少棒組冠軍賽，24日下午在平鎮棒球場上演一場驚心動魄的對決，地主勁旅桃園新明國中A隊展現強悍火力，全場敲出14支安打，最終在6局下以10比3提前扣倒台中中山國中，成功奪冠並完成前所未有的隊史十連霸。

比賽開局雙方投手表現沉穩，首局皆未能攻下分數；中山國中在3局上率先突破，新明先發張宇廷在兩出局後連挨安打，全聖平適時安打帶回首分，中山以1比0先馳得點。

不過新明國中A隊立刻展現冠軍底蘊，3局下靠著保送與安打串聯，加上投手犯規送回追平分，隨後張宇廷敲出關鍵二壘安打，一口氣帶回兩分，幫助球隊逆轉超前，該局共攻下4分，以4比1反超。

落後的中山國中並未氣餒，4局上羅宇彥安打後，廖丞皓補上三壘安打追回1分，接著蔡尚宏的滾地球幫助再添1分，比分追近至3比4，僅落後1分，戰局一度緊張。

比賽勝負分水嶺出現在6局下，新明國中A進攻全面爆發；歐子喬三壘安打加上守備失誤跑回第5分，隨後許傑閎掃出清壘二壘安打，一口氣打進3分，幫助球隊將比分拉大至8比3。

接著吳昀熹、王楷澄與陳思宇接連建功，單局再灌6分，新明A將比數擴大為10比3，提前啟動7分差「扣倒規則」，成功鎖定冠軍。

