道奇終結者史考特本季第10次救援失敗　羅伯斯點出「太依賴滑球」

▲▼道奇史考特。（圖／路透）

▲史考特再度吞下救援失敗。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

大谷翔平今（24）日先發主投6局用91球，被敲5支安打、送出8K、無失分，他退場後洛杉磯道奇中繼投手群表現再度失常，接替的第2任投手崔爾（Jack Dreyer）與第3任投手亨利奎茲（Edgardo Henriquez）先合計失掉3分，9局下第5任登板的終結者史考特（Tanner Scott）先是投出四壞與觸身球，再被犧牲短打推進到得點圈，隨後被打出高飛犧牲打與再見安打，遭遇本季第10次救援失敗。

史考特賽後自責回顧：「我讓第一位打者上壘，又保送下一位，把自己陷入了非常困難的局面，接著又被打出一支飛到外野的大球，這讓事情變得更糟，這都是我自己造成的。」

他接著說：「這樣的情況，無疑讓事情變得更困難，我當時懷著『不想再讓任何人上壘』的心態在投，但事情沒有照我所想發展，今天發生這樣的事，真的最糟糕了，但我得把這一切留在今晚，明天是新的一天。」

總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後分析史考特的投球內容：「我認為他今晚過度依賴滑球了，他沒能用速球製造壓迫感，讓對手容易猜到配球節奏，面對佩多莫（Geraldo Perdomo）時，投了顆高角度滑球，結果被打出再見安打，面對瓦加斯（Ildemaro Vargas）時，連續投了5顆滑球，其中一球打到打者腳上變成觸身球，還有保送，讓對手不勞而獲就上壘，對任何投手來說，面對打者已經夠難了，如果還送出保送，只會讓情勢變得更糟。」

羅伯斯指出：「史考特過去4場投得不錯，但今晚就不行，進入賽季尾聲，每一場比賽的每一個細節，都被放大了。」

道奇近期多場比賽皆因牛棚崩盤導致失利，羅伯斯也無奈表示：「這真的很艱難，翔平投得那麼好，球隊也有4比0的領先優勢，所以我本來安排高壓情境專用投手上場封鎖對方，結果沒成功，那局變成了整場的關鍵局面，輸掉這種比賽真的很痛苦。」

當被問及牛棚是否還有時間在剩餘5場例行賽中重新找回穩定時，羅伯斯回應：「我們必須做到，這不是某個球員的問題，而是整體性的問題，太多四壞與觸身球，代表投手們不是恐懼，就是過於謹慎，當你無法帶著信念去投球，心裡只怕被打，只怕失誤，那你的球就不會進入好球帶。」

他最後總結：「投手們若因為害怕失敗而把變化球投得太甜，壞事就會發生，雖然不是每個人都這樣，但整體上我們現在呈現出這種保守的姿態，而打者也會很敏感地察覺這種氣氛。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇史考特大谷翔平羅伯斯

