洋基戲劇性再見安打、近9年第8度打進季後賽　與藍鳥僅差1場勝差

▲卡瓦耶羅（José Caballero）敲出再見安打。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基24日在對陣白襪的比賽中，9局下半上演驚險大逆轉，靠著卡瓦耶羅（José Caballero）敲出再見安打，以3比2收下勝利，不僅提前鎖定2025年季後賽席次，更寫下近9年內第8度闖進季後賽的佳績；同時，隨著藍鳥稍早輸給紅襪，洋基也將美東的落後差距縮小至僅剩1場，持續保有爭奪分區龍頭的機會。

條紋軍此役在9局下半仍陷入1分落後，沃普（Anthony Volpe）與威爾斯（Austin Wells）率先敲安製造反攻契機，隨後雖然出現雙殺打，不過白襪選擇故意保送隊長賈吉（Aaron Judge），接著貝林傑（Cody Bellinger）靠著暴投保送上壘，沃普趁亂衝回本壘，助隊2比2追平比分。

最終卡瓦耶羅在壓力下建功，擊出再見安打，幫助球隊贏球並鎖定季後賽門票。

Called a Cab to walk us off! #RepBX pic.twitter.com/v2A9qX2uDC — New York Yankees (@Yankees) September 24, 2025

洋基先發投手希爾（Luis Gil）前5局完全封鎖白襪打線，直到6局才被蒙哥馬利（Colson Montgomery）轟出2分全壘打；最終他主投6局，被擊出4安，送出2次保送與3次三振。

希爾是2024美聯年度最佳新人，本季與施利特勒（Cam Schlittler）、華倫（Will Warren）角逐季後賽先發輪值，將和王牌弗萊德（Max Fried）和羅丹（Carlos Rodón）並肩出戰。