運動雲

>

桃園盃／陳葳綸8下驚天再見安　新明國中B隊5比4逆轉奪季軍

▲桃園盃／陳葳綸8下驚天再見安　新明國中B隊5比4逆轉奪季軍。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供，下同）

▲桃園盃／陳葳綸8下驚天再見安　新明國中B隊5比4逆轉奪季軍。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供，下同）

記者胡冠辰／桃園報導

2025年第十屆桃園盃國際棒球錦標賽青少棒組季軍賽，24日在平鎮棒球場上演一場驚心動魄的對決，龜山國中與新明國中B隊你來我往，戰至延長突破僵局制才分出勝負；最終新明國中B隊靠著陳葳綸在8局下擊出兩分打點再見安打，以5比4氣走龜山國中，奪下季軍，賽後全隊衝上場歡慶，歌舞昇平。

首局，新明國中B隊火力率先點燃，吳彥愷適時安打送回首分，隨後廖宣澔補刀，再加上龜山國中守備失誤，新明B隊2比0先馳得點；龜山國中則在2局上靠尤子維的安打與外野失誤追回1分，不過新明B隊呂駿佑馬上用安打回敬，將比分擴大為3比1。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接下來3至6局，兩邊投手與守備逐漸站穩，形成低比分拉鋸戰，龜山國中雖頻頻有人上壘，卻始終缺乏關鍵一擊。

7局上，龜山國中展開最後反撲，蔡彥緯二壘安打帶起攻勢，黃騰浩高飛犧牲打追回1分，接著黃彥筑掃出三壘安打，一棒追平比數為3比3，全場氣氛瞬間沸騰，他們硬是把戰局拖進延長突破僵局制。

8局上，龜山國中靠犧牲觸擊與陳冠旭高飛犧牲打，首度超前為4比3，眼看勝利在望；然而，8局下新明國中B隊展現韌性，在得分大門有人情勢下，陳葳綸挺身而出，逮中機會夯出左外野再見安打，率隊以5比4逆轉奪勝，戲劇性收下季軍。

▲。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供，下同）

▲。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供，下同）

▲。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供，下同）

▲。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供，下同）

▲。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供，下同）

▲。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供，下同）

▲。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供，下同）

關鍵字： 桃園盃龜山國中新明國中

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業　明先發扛「聽牌」重任

只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業　明先發扛「聽牌」重任

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

旅日雙雄！張峻瑋狂飆158破生涯最速　陳睦衡連兩年抗韓

旅日雙雄！張峻瑋狂飆158破生涯最速　陳睦衡連兩年抗韓

「我們不能看不起自己...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發聲

「我們不能看不起自己...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發聲

陳睦衡抗韓奪勝！教頭給滿分 直呼學長們功勞大

陳睦衡抗韓奪勝！教頭給滿分 直呼學長們功勞大

163公里火球！大谷翔平本季最長6局8K無失分　生涯百場術後首QS

163公里火球！大谷翔平本季最長6局8K無失分　生涯百場術後首QS

美媒評鄧愷威像蝴蝶球投手：拿賽揚獎或明年流落義大利都有可能

美媒評鄧愷威像蝴蝶球投手：拿賽揚獎或明年流落義大利都有可能

【全場看傻】女騎士加油「誤催油門」　前方騎士遭殃

熱門新聞

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業　明先發扛「聽牌」重任

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

旅日雙雄！張峻瑋狂飆158破生涯最速　陳睦衡連兩年抗韓

讀者回應

﻿

熱門新聞

1戴資穎積分歸零！英名球評致敬

2日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

3快訊／中華隊7局10比0扣倒韓國隊

4只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業

5職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

最新新聞

1奧運曾奪8金　波爾特退休爬樓梯都喘

2大谷迎生涯首次季後登板　首戰先發機率高

3大谷翔平考量球隊近況決定續投

4牛棚又砸鍋！大谷翔平為隊友緩頰：前半段很多勝利靠他們

5牛棚又砸鍋！大谷翔平6局無失分白工

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

13勝到手！魔神樂談風勢影響　盼專注自我不執著獎項

【這合體炸翻】富邦三本柱舞力全開秀32撞！全場直接暴動

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

李時安襲胸權恩妃＞＜ 　她羞喊：根本故意的！

【輸血2萬c.c.搶救】成功嶺新兵最新傷勢曝！　「1/3臉消失」腦卡極細碎片

【泥水狂灌】花蓮全聯員工腰深水中自救！受困2樓倉庫待援

【泥流入侵】花蓮堰塞湖溢流釀災！街區空拍曝慘況

【最後一發釀禍】成功嶺新兵打靶「半臉沒了」 軍方排除機械問題
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366