▲桃園盃／陳葳綸8下驚天再見安 新明國中B隊5比4逆轉奪季軍。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供，下同）



記者胡冠辰／桃園報導

2025年第十屆桃園盃國際棒球錦標賽青少棒組季軍賽，24日在平鎮棒球場上演一場驚心動魄的對決，龜山國中與新明國中B隊你來我往，戰至延長突破僵局制才分出勝負；最終新明國中B隊靠著陳葳綸在8局下擊出兩分打點再見安打，以5比4氣走龜山國中，奪下季軍，賽後全隊衝上場歡慶，歌舞昇平。

首局，新明國中B隊火力率先點燃，吳彥愷適時安打送回首分，隨後廖宣澔補刀，再加上龜山國中守備失誤，新明B隊2比0先馳得點；龜山國中則在2局上靠尤子維的安打與外野失誤追回1分，不過新明B隊呂駿佑馬上用安打回敬，將比分擴大為3比1。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接下來3至6局，兩邊投手與守備逐漸站穩，形成低比分拉鋸戰，龜山國中雖頻頻有人上壘，卻始終缺乏關鍵一擊。

7局上，龜山國中展開最後反撲，蔡彥緯二壘安打帶起攻勢，黃騰浩高飛犧牲打追回1分，接著黃彥筑掃出三壘安打，一棒追平比數為3比3，全場氣氛瞬間沸騰，他們硬是把戰局拖進延長突破僵局制。

8局上，龜山國中靠犧牲觸擊與陳冠旭高飛犧牲打，首度超前為4比3，眼看勝利在望；然而，8局下新明國中B隊展現韌性，在得分大門有人情勢下，陳葳綸挺身而出，逮中機會夯出左外野再見安打，率隊以5比4逆轉奪勝，戲劇性收下季軍。