驚悚！159公里速球擦棒直擊臉部　守護者弗萊當場倒地急送醫

▲弗萊遭擦棒球直擊臉部。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

克里夫蘭守護者今（24）日在主場對戰底特律老虎的比賽中出現驚險一幕，指定打擊弗萊（David Fry）在6局下試圖短打時，遭99.1英里（約159.4公里）速球擦棒直接擊中臉部，隨即倒地退場。

事件發生在6局下守護者發動攻勢期間，弗萊在1好2壞球數時擺出短打姿勢，面對老虎王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal）內角直球，球擦棒後直擊臉部，弗萊當場倒地，仰躺在打擊區右側，雙手掩面不語，場面相當驚悚。

守護者醫療團隊立即進場，包括訓練員德賈丁斯（Jeff Desjardins）、沃爾夫（Chad Wolfe）以及球隊醫師斯特恩斯（Kim Stearns），並出動左外野看台下方的球員接駁車。

史庫柏爾亦對此情況相當震驚，臉色凝重，脫下手套與帽子，雙手抱頭，神情不安，所幸弗萊最終自行站起並步上接駁車，目前已送往路德醫療中心進行進一步檢查與評估。

該打席由瓦雷拉（George Valera）接替打擊，最終遭到三振；此局守護者先靠關（Steven Kwan）的短打率先上壘，馬丁尼茲（Angel Martínez）也藉由觸擊與對方失誤進佔壘包，拉米瑞茲（José Ramírez）隨後擊出內野安打形成滿壘，史庫柏爾因暴投丟掉1分，阿里亞斯（Gabriel Arias）則以滾地球帶回打點，守護者單局構成3分攻勢，完成逆轉。